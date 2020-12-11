***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 11:18
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892765
BIST
14:081.354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
14:087,9342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
14:089,6152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0233
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
14:08467,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,92
|Açılış
|: 467,76
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler14:06
|BRYAT
|326,70
|48.705.724
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|79.118.440
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.719.581
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.832.146
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|27.014.393
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|MTRYO
|2,43
|5.203.112
|% -6,90
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,40
|64.367.804
|% -6,21
|
|SISE
|7,14
|1.914.144.861
|% -0,28
|
|GARAN
|9,37
|1.395.220.172
|% -1,37
|
|PETKM
|4,82
|1.151.442.795
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,30
|1.079.371.830
|% 2,71
|
|DOHOL
|3,13
|1.009.494.980
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.009.494.980
|% 2,62
|
|SISE
|7,14
|1.914.144.861
|% -0,28
|
|ODAS
|3,66
|930.496.783
|% -5,67
|
|PETKM
|4,82
|1.151.442.795
|% 2,12
|
|TSKB
|1,77
|414.290.457
|% -3,28
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9293
|7,9354
|% 0,57
|
|Euro
|9,6096
|9,6177
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,4483
|10,5007
|% -0,15
|
|Frank
|8,9025
|8,9562
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1119
|2,1225
|% 0,67
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,88
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.084
|3.163
|10,75
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|5,20
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-0,22
|