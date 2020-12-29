***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 11:40
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895363
BIST
11:561.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,87
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:567,4114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0268
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:569,0723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0223
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:56447,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,19
|Açılış
|: 447,59
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ARZUM
|24,86
|22.151.627
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.637.581
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.996.317
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.950.012
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,70
|6.490.572
|% -6,63
|
|BRYAT
|472,40
|124.183.754
|% -5,99
|
|LINK
|60,20
|13.921.002
|% -5,86
|
|BRKSN
|8,42
|1.956.499
|% -5,71
|
|GUBRF
|74,15
|1.106.241.905
|% 5,33
|
|THYAO
|13,03
|822.179.061
|% 3,25
|
|SASA
|20,82
|584.472.555
|% 6,88
|
|KARTN
|105,60
|502.444.860
|% 2,13
|
|KARSN
|3,30
|462.206.720
|% 5,10
|
|KARSN
|3,30
|462.206.720
|% 5,10
|
|GSDHO
|2,52
|285.981.411
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,55
|159.881.559
|% -1,27
|
|THYAO
|13,03
|822.179.061
|% 3,25
|
|ODAS
|3,85
|235.501.012
|% 0,52
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4080
|7,4114
|% -0,36
|
|Euro
|9,0666
|9,0723
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9784
|10,0284
|% 0,13
|
|Frank
|8,3247
|8,3749
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9687
|1,9786
|% -0,36
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,02
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|