***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 10:00
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911296
BIST
11:231.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:237,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
11:238,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:23403,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,71
|Açılış
|: 403,72
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:23
|LINK
|42,70
|25.825.178
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,63
|9.020.440
|% 9,98
|
|SAYAS
|17,52
|14.992.669
|% 9,98
|
|TMPOL
|23,16
|46.412.827
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|31,98
|129.214.244
|% -8,42
|
|SASA
|41,70
|1.345.063.641
|% -6,96
|
|THYAO
|12,54
|586.487.794
|% 1,95
|
|KOZAL
|145,30
|483.561.177
|% 0,28
|
|VAKBN
|4,68
|458.788.596
|% -2,50
|
|HEKTS
|32,76
|419.414.923
|% -6,02
|
|VAKBN
|4,68
|458.788.596
|% -2,50
|
|CEMAS
|2,38
|206.077.606
|% 3,48
|
|KARSN
|5,36
|395.605.869
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,46
|165.001.914
|% 0,82
|
|IHLAS
|1,11
|71.317.370
|% -3,48
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0212
|7,0234
|% 0,60
|
|Euro
|8,4951
|8,5004
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7826
|9,8317
|% 0,35
|
|Frank
|7,7494
|7,7961
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8634
|1,8728
|% 0,42
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,88
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|0,58
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