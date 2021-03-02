***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 12:28
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914452
BIST
15:161.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:167,3293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0333
|Açılış
|: 63,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 63,6900
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:168,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0283
|Açılış
|: 15,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0800
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:166,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,02
|Açılış
|: 6,20
|
|Önceki Kapanış
|: 6,22
|
6,25
En Düşük
6,07
BIST En Aktif Hisseler15:16
|AYEN
|8,91
|77.644.418
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.215.995
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,80
|4.096.637.892
|% 7,25
|
|SISE
|7,76
|1.488.072.279
|% 2,24
|
|KOZAL
|132,50
|1.422.717.654
|% -2,79
|
|PETKM
|5,57
|1.117.434.509
|% 3,53
|
|KRDMD
|6,85
|1.081.151.701
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,36
|796.837.240
|% 0,43
|
|THYAO
|14,80
|4.096.637.892
|% 7,25
|
|PETKM
|5,57
|1.117.434.509
|% 3,53
|
|SKBNK
|1,38
|279.380.125
|% -1,43
|
|SISE
|7,76
|1.488.072.279
|% 2,24
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3260
|7,3293
|% 0,46
|
|Euro
|8,8157
|8,8187
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,1595
|10,2105
|% 0,37
|
|Frank
|7,9466
|7,9945
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9463
|1,9561
|% 0,38
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,40
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.703
|2.744
|6,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|10,65
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,15
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,00
|
Seans Raporu
15:16
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15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 14 artarak (% 0.63 ) 1, 619
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15:31
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15:31XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 23, 825.00 milyon TL de
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15:30GOZDE
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