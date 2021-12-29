***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2021 13:47
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986857
BIST
14:041.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 29,74
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.886
En Düşük
1.829
14:0412,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 4,87%
|| 0,5760
|Açılış
|: 12,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,4506
En Düşük
11,7593
14:0414,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 0,6150
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,0496
En Düşük
13,3150
14:04715,09
En Yüksek
|Değişim
|: 4,17%
|| 28,64
|Açılış
|: 715,09
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
721,17
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler14:03
|PRKAB
|53,70
|16.034.953
|% 9,77
|
|ENKAI
|15,04
|95.737.755
|% 7,81
|
|COSMO
|9,32
|446.397
|% 7,13
|
|AYGAZ
|22,52
|16.299.067
|% 5,53
|
|ALGYO
|33,30
|165.097.729
|% 4,85
|
|KLNMA
|17,00
|68.131
|% -44,08
|
|EKIZ
|6,52
|193.643
|% -6,05
|
|YONGA
|25,20
|37.685
|% -5,41
|
|NUHCM
|51,40
|15.789.494
|% -4,37
|
|MAALT
|231,00
|3.138.432
|% -3,71
|
|GARAN
|11,49
|1.126.045.937
|% 2,22
|
|EREGL
|28,98
|1.032.179.118
|% 4,17
|
|SASA
|52,80
|787.608.691
|% 0,00
|
|THYAO
|20,84
|778.469.959
|% 1,76
|
|SISE
|13,70
|720.128.820
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,18
|349.518.740
|% -0,91
|
|YKBNK
|3,44
|508.356.138
|% 0,00
|
|GARAN
|11,49
|1.126.045.937
|% 2,22
|
|TSKB
|1,46
|112.346.865
|% 1,39
|
|KRDMD
|9,29
|693.795.336
|% 3,34
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3854
|12,4019
|% 4,91
|
|Euro
|13,9755
|14,0050
|% 4,62
|
|Sterlin
|16,5890
|16,6722
|% 4,76
|
|Frank
|13,4249
|13,5058
|% 4,56
|
|Riyal
|3,2914
|3,3079
|% 4,89
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-10,47
|
|Altın Gr.
|712
|712
|25,98
|
|Cumhuriyet
|4.837
|4.910
|188,00
|
|Tam
|4.810
|4.936
|188,78
|
|Yarım
|2.325
|2.388
|91,32
|
|Çeyrek
|1.166
|1.194
|45,66
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,10
|0,34
|
|B. Petrol
|78,79
|78,79
|0,12
|