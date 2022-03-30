***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2022 10:05
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013924
BIST
12:412.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 24,43
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:4114,6712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0985
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6713
En Düşük
14,5332
12:4116,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1818
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:41905,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,70
|Açılış
|: 905,05
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:41
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,40
|267.597.543
|% 8,97
|
|PRZMA
|3,92
|3.029.493
|% 8,59
|
|DESA
|14,42
|20.098.906
|% 8,10
|
|ADESE
|0,77
|63.489.379
|% 6,94
|
|CEOEM
|14,34
|105.756.525
|% -9,98
|
|KAREL
|12,87
|75.339.807
|% -7,68
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|217,90
|20.390.189
|% -7,24
|
|DZGYO
|2,72
|25.257.648
|% -6,21
|
|THYAO
|31,54
|2.073.134.666
|% -0,32
|
|GARAN
|12,18
|1.268.604.999
|% 0,58
|
|ASELS
|24,58
|1.211.466.757
|% 2,76
|
|SISE
|15,32
|882.475.716
|% 1,46
|
|YKBNK
|4,07
|696.319.286
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|696.319.286
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,16
|161.766.720
|% 2,65
|
|ODAS
|1,66
|213.071.612
|% 1,22
|
|TSKB
|1,46
|165.599.988
|% 2,10
|
|GARAN
|12,18
|1.268.604.999
|% 0,58
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6668
|14,6712
|% 0,68
|
|Euro
|16,3519
|16,3671
|% 1,12
|
|Sterlin
|19,2288
|19,3253
|% 1,09
|
|Frank
|15,7757
|15,8708
|% 1,19
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,71
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-0,11
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,22
|
|Cumhuriyet
|5.995
|6.085
|41,00
|
|Tam
|5.970
|6.118
|44,50
|
|Yarım
|2.885
|2.960
|21,53
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|10,77
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,42
|