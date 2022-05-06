***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 10:00
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027075
BIST
11:252.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,70
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:2514,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0678
|Açılış
|: 14,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:2515,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0831
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:25901,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,63
|Açılış
|: 901,34
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:25
|IMASM
|19,96
|13.407.731
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.096.070
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.572.817
|% 9,74
|
|TIRE
|16,86
|65.827.208
|% 9,20
|
|DYOBY
|12,12
|52.119.024
|% 8,31
|
|PETUN
|24,38
|36.975.038
|% -8,28
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,85
|79.668.736
|% -6,91
|
|ODAS
|2,51
|281.624.292
|% -5,64
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,82
|2.684.025.516
|% 5,37
|
|THYAO
|42,60
|1.216.953.028
|% -0,19
|
|KOZAL
|183,80
|631.150.442
|% 3,43
|
|KRDMD
|15,54
|473.775.499
|% -0,77
|
|KOZAA
|33,84
|461.742.001
|% 4,12
|
|SISE
|19,82
|2.684.025.516
|% 5,37
|
|ODAS
|2,51
|281.624.292
|% -5,64
|
|YKBNK
|4,85
|381.496.031
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,69
|202.759.647
|% -0,74
|
|KLGYO
|1,22
|59.062.924
|% 0,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9241
|14,9288
|% 0,46
|
|Euro
|15,7830
|15,7952
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3747
|18,4668
|% 0,40
|
|Frank
|15,0880
|15,1789
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9683
|3,9882
|% 0,50
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|2,43
|
|Altın Gr.
|901
|901
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,54
|