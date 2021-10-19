***ULUSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
19.10.2021 17:40
***ULUSE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (02.11.2021 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971465
BIST
17:271.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,48
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
17:279,3222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
17:2710,8483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
17:27531,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,46
|Açılış
|: 531,27
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler17:27
|PRKAB
|18,92
|51.491.500
|% 10,00
|
|FADE
|8,69
|68.903.109
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,02
|10.747.806
|% 9,99
|
|DOBUR
|32,64
|5.061.494
|% 9,97
|
|DMSAS
|7,34
|29.794.452
|% 9,72
|
|CEOEM
|8,75
|134.452.181
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|FLAP
|2,40
|64.886.927
|% -6,61
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|AKFGY
|5,60
|26.017.432
|% -4,27
|
|GARAN
|9,06
|1.624.486.815
|% 2,95
|
|THYAO
|14,39
|933.472.120
|% -1,24
|
|FROTO
|170,60
|837.185.062
|% 2,52
|
|KRDMD
|7,22
|660.783.373
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,42
|484.570.506
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,93
|462.226.021
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,42
|484.570.506
|% 2,98
|
|GARAN
|9,06
|1.624.486.815
|% 2,95
|
|KRDMD
|7,22
|660.783.373
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,22
|454.762.662
|% 2,76
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3157
|9,3222
|% -0,09
|
|Euro
|10,8421
|10,8483
|% -0,02
|
|Sterlin
|12,8223
|12,8866
|% 0,33
|
|Frank
|10,0862
|10,1470
|% 0,21
|
|Riyal
|2,4768
|2,4892
|% -0,19
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|7,18
|
|Altın Gr.
|531
|531
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,21
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-0,14
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:37KARYE
Yüzde 8.51 oranında artışla 16.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 377, 037 adet işlem
-
17:36GWIND
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 405, 133 adet işlem
-
17:35KARYE
Yüzde 8.06 oranında artışla 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 244, 935 adet işlem
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 49 artarak (% 0.84 ) 1, 258
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, HURGZ, FADE, PRKAB, IZTAR