***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.07.2020 18:10
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak Şirket'imizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili mevzuatta yer alan diğer bağımsız denetim faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin şirketimizin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857339
BIST
17:58118.882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -457,05
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:586,8634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:587,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:58400,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,20
|Açılış
|: 400,17
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.581.460
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.891.503
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.037.507
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.127.084
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.198.147
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.779.323
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,50
|87.902.927
|% -7,41
|
|MARTI
|1,39
|34.985.608
|% -7,33
|
|FENER
|12,83
|101.402.769
|% -6,89
|
|EKGYO
|2,28
|2.418.968.691
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|1.878.381.297
|% 2,19
|
|SISE
|6,44
|1.616.625.955
|% -0,77
|
|GARAN
|8,16
|1.504.017.258
|% -1,92
|
|PETKM
|4,35
|1.356.508.122
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,28
|2.418.968.691
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|1.878.381.297
|% 2,19
|
|PETKM
|4,35
|1.356.508.122
|% -1,58
|
|IHLGM
|1,87
|508.136.232
|% -0,53
|
|SISE
|6,44
|1.616.625.955
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6188
|8,6620
|% 0,47
|
|Frank
|7,2891
|7,3330
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|16,93
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,29
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.615
|30,70
|
|Tam
|2.668
|2.683
|31,60
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|15,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,10
|