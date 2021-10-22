***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.10.2021 10:50
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.201 - 12.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.10.2021
Tescil Tarihi
21.10.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.10.2021-10436
Açıklamalar
12 Ekim 2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2021 tarihinde tescil edilerek 22 Ekim 2021 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971890
BIST
12:111.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.468
En Düşük
1.454
12:119,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1137
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
12:1111,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1122
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
12:11554,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 8,84
|Açılış
|: 554,05
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler12:08
|DOBUR
|41,14
|7.274.611
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|121.387
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|60.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|2,83
|110.949.954
|% 8,02
|
|ERBOS
|92,40
|62.271.982
|% 7,69
|
|FADE
|7,86
|152.109.452
|% -8,60
|
|IHYAY
|0,83
|9.013.329
|% -6,74
|
|MERIT
|25,00
|19.895.026
|% -5,23
|
|ANELE
|2,68
|11.492.842
|% -4,63
|
|OLMK
|7,38
|2.916.157
|% -4,16
|
|GARAN
|9,06
|671.911.069
|% 0,78
|
|SISE
|8,48
|615.389.928
|% 1,44
|
|THYAO
|14,08
|497.424.737
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,37
|409.120.117
|% 1,66
|
|SASA
|28,04
|355.719.301
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,50
|262.224.525
|% 0,40
|
|GARAN
|9,06
|671.911.069
|% 0,78
|
|SISE
|8,48
|615.389.928
|% 1,44
|
|DOHOL
|2,62
|156.049.618
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,37
|409.120.117
|% 1,66
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6102
|9,6134
|% 1,19
|
|Euro
|11,1793
|11,1926
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2386
|13,3050
|% 1,22
|
|Frank
|10,4398
|10,5027
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5560
|2,5688
|% 1,10
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|7,87
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,66
|
|Cumhuriyet
|3.648
|3.703
|79,00
|
|Tam
|3.631
|3.722
|81,99
|
|Yarım
|1.755
|1.801
|39,66
|
|Çeyrek
|880
|900
|19,83
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,33
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,14
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,23
|