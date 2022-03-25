***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2022 16:01
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili mevzuatta yer alan diğer bağımsız denetim faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013039
BIST
17:222.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,51
|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
|: 2.176
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2.195
En Düşük
2.179
17:2214,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
|: 14,8450
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14,8584
En Düşük
14,7991
17:2216,3809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0525
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
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16,4204
En Düşük
16,2680
17:22931,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,17
|Açılış
|: 931,51
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ACSEL
|29,04
|31.410.432
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.268.490
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.094
|% 9,94
|
|CEMTS
|21,14
|108.591.065
|% 9,93
|
|PRZMA
|3,50
|1.182.135
|% -7,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,87
|22.549.907
|% -5,11
|
|ISSEN
|15,34
|17.519.634
|% -4,01
|
|KONKA
|13,22
|130.542.940
|% -3,99
|
|KRDMD
|15,33
|1.506.613.914
|% -0,26
|
|SASA
|60,05
|1.264.372.844
|% 2,56
|
|THYAO
|28,26
|1.209.248.348
|% 0,50
|
|KARSN
|4,90
|1.109.939.835
|% 8,89
|
|GARAN
|12,09
|1.003.311.656
|% 0,33
|
|KARSN
|4,90
|1.109.939.835
|% 8,89
|
|DOHOL
|3,24
|379.810.400
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,94
|418.577.995
|% 0,25
|
|ODAS
|1,63
|161.031.131
|% 1,24
|
|KRDMD
|15,33
|1.506.613.914
|% -0,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8452
|14,8503
|% 0,18
|
|Euro
|16,3593
|16,3748
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,5226
|19,6205
|% 0,22
|
|Frank
|15,9202
|16,0161
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9468
|3,9666
|% 0,24
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,77
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.144
|6.297
|-10,41
|
|Yarım
|2.970
|3.046
|-5,04
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,91
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:35GLBMD
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 783 adet işlem
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17:34FADE
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 167 adet işlem
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17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.14 ) 2, 423
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17:33AKFGY
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 402, 536 adet işlem
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17:32AYEN
Yüzde 7.60 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 961 adet işlem