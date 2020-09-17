***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
17.09.2020 22:35
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 21. maddesinin tadiline ilişkin
değişiklik 11.09.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 16.09.2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/09/2020 16/09/2020 10161
21 11/09/2020 16/09/2020 10161
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875530
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5563
En Düşük
7,5327
18:058,9566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9566
En Düşük
8,9268
18:05472,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,94
|Açılış
|: 472,30
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5408
|7,5482
|% 0,02
|
|Euro
|8,9357
|8,9513
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,7638
|9,8128
|% 0,59
|
|Frank
|8,2743
|8,3241
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0057
|2,0158
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|0,07
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem