***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-282.897 0 -282.897 0 -282.897Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.818.538 80.228.506 -87.047.044 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)206.906 -1.443.828 0 125.891.735 124.654.813 -73.626 124.581.187Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı40.000.000 -40.000.000 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-26.142.000 0 -26.142.000 0 -26.142.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 302.233.855 -220.280 302.013.575Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler125.891.735 -125.891.735 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-390.128 -922.908 0 90.441.957 89.128.921 -13.444 89.115.477Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-277.427 0 -277.427 277.427 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-423.813 -423.813 -87.973 -511.786Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.523.296 90.320.620Dönem Karı (Zararı)90.460.006 125.803.475Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.745.949 39.513.900Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 6.744.919 6.257.513Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.473.890 537.846Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.355.887 537.846Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 118.003 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.786.056 2.409.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.537.669 2.441.953Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 248.387 -32.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.380.335 -6.278.915Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -14.917.641 -6.674.778Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 401.549 397.073Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 1.135.757 -1.210Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.128.657 -460.096Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.003.910 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 2.003.910 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 17.795.014 37.958.602Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.224.526 -911.003Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -6.224.526 -911.003Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -1.324.322 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.197.403 -49.052.580Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.048.638 -11.477.735Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.478.054 -7.342.661Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.660.273 -22.675.114Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.021.967 3.521.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.264.042 -15.881.578Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.445.827 885.466Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.265.174 4.586.790Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.963.514 -668.985Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.008.552 116.264.795Alınan Faiz20 14.917.641 6.674.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -603.822 -742.952Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler5 0 407.186Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -30.799.075 -32.283.187YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.539.313 -5.470.591Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri33 21.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.620.716 1.597.636Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.620.716 1.597.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.081.403 -7.068.227Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.081.403 -7.048.916Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -19.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.558.653 -29.775.489Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29 46.336.275 20.841.916Kredilerden Nakit Girişleri46.336.275 20.841.916Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.302.317 -24.078.332Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları29 -49.302.317 -24.078.332Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.168.818 0Ödenen Temettüler0 -26.142.000Ödenen Faiz-423.793 -397.073YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32 71.503.956 55.074.540NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32 71.503.956 55.074.540DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 85.388.600 30.314.060DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32 156.892.556 85.388.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri32 156.892.556 85.388.600Ticari Alacaklar5 174.171.275 137.574.818İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 2.176.844 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar171.994.431 137.574.818Diğer Alacaklar6 2.527.609 3.942.474İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4,6 0 101.032İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.527.609 3.841.442Türev Araçlar28 20.963 0Stoklar7 88.513.029 67.970.759Peşin Ödenmiş Giderler15 9.656.430 3.631.832Diğer Dönen Varlıklar16 18.614.841 1.721.922ARA TOPLAM450.396.703 300.230.405Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 21.381.437TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR450.396.703 321.611.842DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 59.585.789 52.040.583Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.607.370 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 60.154 117.166Peşin Ödenmiş Giderler15 3.264.518 114.268Ertelenmiş Vergi Varlığı26 5.088.511 332.858Diğer Duran Varlıklar16 487 487TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.606.829 52.605.362TOPLAM VARLIKLAR520.003.532 374.217.204KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.378.957 2.754.625İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.378.957 2.754.625Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.357.158 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar29 21.799 2.754.625Ticari Borçlar5 87.912.411 35.182.906İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,5 6.891.560 1.299.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar81.020.851 33.883.485Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 6.583.496 5.137.669Diğer Borçlar6 10.395.350 269.704İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4,6 10.395.350 269.704Türev Araçlar28 2.024.873 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.641.732 7.605.246Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 2.255.879 10.601.819Kısa Vadeli Karşılıklar1.525.342 1.377.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.276.955 1.377.658Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 248.387 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 4.177.541 6.038.013ARA TOPLAM121.895.581 68.967.640Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler25 0 98.054TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.895.581 69.065.694UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar256.540 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10 256.540 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 256.540 0Ticari Borçlar2.574.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.574.000 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.660.145 3.137.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.660.145 3.137.935TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.490.685 3.137.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER129.386.266 72.203.629ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar390.661.536 302.233.855Ödenmiş Sermaye17 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-571.722 -181.594Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-571.722 -181.594Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -571.722 -181.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24 -2.798.189 -1.451.468Yabancı Para Çevrim Farkları24 -2.798.189 -1.451.468Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları197.353.703 71.739.395Net Dönem Karı veya Zararı90.441.957 125.891.735Kontrol Gücü Olmayan Paylar-44.270 -220.280TOPLAM ÖZKAYNAKLAR390.617.266 302.013.575TOPLAM KAYNAKLAR520.003.532 374.217.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 486.802.362 565.417.588Satışların Maliyeti18 -365.273.452 -374.614.495TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)121.528.910 190.803.093BRÜT KAR (ZARAR)121.528.910 190.803.093Genel Yönetim Giderleri19 -30.773.864 -9.559.755Pazarlama Giderleri19 -11.717.703 -12.403.951Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -4.985.977 -5.416.707Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 68.241.943 55.083.465Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -39.738.042 -53.336.665ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.555.267 165.169.480Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 7.560.779 940.403FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)110.116.046 166.109.883Finansman Gelirleri23 2.437.013 0Finansman Giderleri23 -4.298.039 -2.347.806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)108.255.020 163.762.077Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.795.014 -37.958.602Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -22.453.135 -37.262.978Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 4.658.121 -695.624SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)90.460.006 125.803.475DÖNEM KARI (ZARARI)90.460.006 125.803.475Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18.049 -88.260Ana Ortaklık Payları90.441.957 125.891.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-390.128 206.906Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -487.660 258.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler97.532 -51.726Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 97.532 -51.726Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-954.401 -1.429.194Yabancı Para Çevrim Farkları24 -954.401 -1.429.194DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.344.529 -1.222.288TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.115.477 124.581.187Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.444 -73.626Ana Ortaklık Payları89.128.921 124.654.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839413BIST