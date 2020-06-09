***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -1.451.468 -181.594 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575Transferler125.891.735 -125.891.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.788.631 0 29.427.520 31.216.151 26.109 31.242.260Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 337.163 -181.594 24.651.166 197.631.130 29.427.520 333.450.006 -194.171 333.255.835Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -2.798.189 -571.722 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266Transferler90.441.957 -90.441.957Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.062.477 131.996 0 -5.364.626 -3.170.153 -299.438 -3.469.591Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -735.712 -439.726 24.651.166 287.795.660 -5.364.626 387.491.383 -343.708 387.147.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.374.082 23.771.874Dönem Karı (Zararı)-5.663.480 29.404.949Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.663.480 29.404.949Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.374.945 10.380.319Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.166.394 2.037.674Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35.286 568.433Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.286 568.433Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler649.216 1.852.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 728.717 1.118.549Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4 -79.501 734.048Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.140.764 -2.631.283Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-453.714 -2.691.581Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.594.478 60.298Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.745.953 1.972.426Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-125.000 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-125.000 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.249.435 6.546.952Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler4.803 33.520Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4.803 33.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.231.267 -7.305.532Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.536.744 18.204.155İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.500.349 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.037.093 18.204.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.927.395 -4.293.294İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 96.558İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.927.395 -4.389.852Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.984.060 -6.602.310Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-667.291 -740.763Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.333.883 -13.302.848İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.117.131 -1.293.760İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.451.014 -12.009.088Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.520.405 -1.105.476Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.770.118 566.790İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -51.893İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.770.118 618.683Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.420.882 -31.786İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.811.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.811.743Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.519.802 32.479.736Ödenen Faiz-7.758.574 -60.298Alınan Faiz453.714 2.691.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -293.541 -470.504Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.255.879 -10.920.195Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 51.554YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.697.489 -410.382Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 981.643Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 981.643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.697.489 -1.392.025Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -9.697.489 -1.220.155Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -171.870FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-919.207 650.869Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.411.071 8.868.866Kredilerden Nakit Girişleri4.411.071 8.868.866Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.384.777 -8.827.252Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.384.777 -8.827.252Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-945.501 609.255YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.990.778 24.012.361NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.990.778 24.012.361DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ156.892.556 85.388.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14 114.901.778 109.400.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri14 114.901.778 156.892.556Ticari Alacaklar14 164.714.032 174.171.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.677.193 2.176.844İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar159.036.839 171.994.431Diğer Alacaklar7.455.004 2.527.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.455.004 2.527.609Türev Araçlar17.463 20.963Stoklar5 114.461.803 88.513.029Peşin Ödenmiş Giderler8.395.584 9.656.430Diğer Dönen Varlıklar29.850.481 18.614.841ARA TOPLAM439.796.145 450.396.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR439.796.145 450.396.703DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 70.296.098 59.585.789Kullanım Hakkı Varlıkları24.723.635 1.607.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar639.170 60.154Peşin Ödenmiş Giderler5.192.654 3.264.518Ertelenmiş Vergi Varlığı4.050.921 5.088.511Diğer Duran Varlıklar487 487TOPLAM DURAN VARLIKLAR104.902.965 69.606.829TOPLAM VARLIKLAR544.699.110 520.003.532KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.241.080 1.378.957İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.241.080 1.378.957Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.192.987 1.357.158Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar48.093 21.799Ticari Borçlar4 102.246.294 87.912.411İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 3.774.429 6.891.560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar98.471.865 81.020.851Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.063.091 6.583.496Diğer Borçlar3.820.686 10.395.350İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 3.820.686 10.395.350Türev Araçlar1.899.873 2.024.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.220.850 5.641.732Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.249.075 2.255.879Kısa Vadeli Karşılıklar1.883.690 1.525.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.635.303 1.276.955Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar248.387 248.387Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.982.084 4.177.541ARA TOPLAM128.606.723 121.895.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER128.606.723 121.895.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.267.049 256.540İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.267.049 256.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.267.049 256.540Ticari Borçlar2.574.000 2.574.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.574.000 2.574.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 5.103.663 4.660.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.944.712 7.490.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER157.551.435 129.386.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar387.491.383 390.661.536Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-439.726 -571.722Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-439.726 -571.722Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-439.726 -571.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-735.712 -2.798.189Yabancı Para Çevrim Farkları-735.712 -2.798.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları287.795.660 197.353.703Net Dönem Karı veya Zararı-5.364.626 90.441.957Kontrol Gücü Olmayan Paylar-343.708 -44.270TOPLAM ÖZKAYNAKLAR387.147.675 390.617.266TOPLAM KAYNAKLAR544.699.110 520.003.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 96.798.190 84.515.310Satışların Maliyeti11 -77.598.986 -54.137.226TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.199.204 30.378.084BRÜT KAR (ZARAR)19.199.204 30.378.084Genel Yönetim Giderleri12 -12.329.850 -2.105.137Pazarlama Giderleri12 -2.679.140 -4.237.542Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -962.414 -1.478.298Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.903.690 17.154.570Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.926.811 -3.410.453ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.204.679 36.301.224Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler686.136 40.870FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.890.815 36.342.094Finansman Giderleri-7.304.860 -390.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.414.045 35.951.901Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.249.435 -6.546.952Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.249.075 -7.197.382Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.000.360 650.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.663.480 29.404.949DÖNEM KARI (ZARARI)-5.663.480 29.404.949Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-298.854 -22.571Ana Ortaklık Payları-5.364.626 29.427.520Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar131.996 0Tanımlanmı