***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zarard 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575Transferler125.891.735 -125.891.735 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-390.128 -922.908 0 90.441.957 89.128.921 -13.444 89.115.477Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-277.427 0 -277.427 277.427 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-423.813 -423.813 -87.973 -511.786Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266Transferler90.441.957 -90.441.957Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-85.663 2.599.084 0 7.518.343 10.031.764 -141.816 9.889.948Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.879.830 63.523.296Dönem Karı (Zararı)7.416.808 90.460.006Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.416.808 90.460.006Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.179.871 14.170.296Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 14.421.127 6.744.919Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.910.796 2.473.890Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -3.322.542 2.355.887Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 411.746 118.003Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.895.952 7.210.403Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.574.543 1.537.669Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 397.934 248.387Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 8.923.475 5.424.347Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.404.276 -13.380.335Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -413.615 -14.917.641Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler757.756 401.549Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 1.060.135 1.135.757Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.161.957 -1.128.657Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.491.378 2.003.910Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -5.491.378 2.003.910Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -3.862.373 17.795.014Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.438.894 -6.224.526Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9 -7.438.894 -6.224.526Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 0 -1.324.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.528.733 -24.621.750Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.477.261 -40.048.638Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.548.034 -15.478.054Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-36.505.438 -20.660.273Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.411.040 -6.021.967Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler92.154.493 49.839.695Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)614.555 1.445.827Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.329.770 8.265.174Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.507.858 -1.963.514Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.932.054 80.008.552Alınan Faiz23 413.615 14.917.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -718.413 -603.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.642.978 -30.799.075YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.375.940 12.539.313Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri30 0 21.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.816.450 9.620.716Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,9,10 7.816.450 9.620.716Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.192.390 -18.081.403Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -41.123.393 -18.081.403Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -68.997 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.279.251 -4.558.653Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.507.025 46.336.275Kredilerden Nakit Girişleri4.507.025 46.336.275Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.676.639 -49.302.317Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.676.639 -49.302.317Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -1.957.699 -1.168.818Ödenen Faiz-151.938 -423.793YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.535.021 71.503.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.535.021 71.503.956DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 156.892.556 85.388.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29 104.357.535 156.892.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri29 104.357.535 156.892.556Ticari Alacaklar250.910.943 174.171.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,5 24.146.447 2.176.844İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 226.764.496 171.994.431Diğer Alacaklar7.054.669 2.527.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.054.669 2.527.609Türev Araçlar26 3.487.468 20.963Stoklar7 124.606.721 88.513.029Peşin Ödenmiş Giderler15 6.509.907 9.656.430Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 663.876 0Diğer Dönen Varlıklar16 56.937.280 18.614.841ARA TOPLAM554.528.399 450.396.703TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR554.528.399 450.396.703DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 88.409.052 59.585.789Kullanım Hakkı Varlıkları10 6.927.932 1.607.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 66.697 60.154Peşin Ödenmiş Giderler15 0 3.264.518Ertelenmiş Vergi Varlığı24 9.695.523 5.088.511Diğer Duran Varlıklar0 487TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.099.204 69.606.829TOPLAM VARLIKLAR659.627.603 520.003.532KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.474.072 1.378.957İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.474.072 1.378.957Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.474.072 1.357.158Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 21.799Ticari Borçlar205.213.627 80.339.916İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 23.769.618 6.891.560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 181.444.009 73.448.356Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 7.198.051 6.583.496Diğer Borçlar0 10.395.350İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 10.395.350Türev Araçlar26 0 2.024.873Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 4.133.879 5.645.930Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 2.255.879Kısa Vadeli Karşılıklar25.374.476 9.097.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş 3.085.997 1.276.955Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 22.288.479 7.820.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 3.528.939 4.173.343ARA TOPLAM247.923.044 121.895.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER247.923.044 121.895.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.776.714 256.540İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.776.714 256.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 4.776.714 256.540Uzun Vadeli Karşılıklar6.420.631 7.234.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 6.420.631 4.660.145Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 0 2.574.000TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.197.345 7.490.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER259.120.389 129.386.266ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar400.693.300 390.661.536Ödenmiş Sermaye17 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-657.385 -571.722Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-657.385 -571.722Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-657.385 -571.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-199.105 -2.798.189Yabancı Para Çevrim Farkları-199.105 -2.798.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları287.795.660 197.353.703Net Dönem Karı veya Zararı7.518.343 90.441.957Kontrol Gücü Olmayan Paylar-186.086 -44.270TOPLAM ÖZKAYNAKLAR400.507.214 390.617.266TOPLAM KAYNAKLAR659.627.603 520.003.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 660.957.685 486.802.362Satışların Maliyeti18 -571.750.322 -365.273.452TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.207.363 121.528.910BRÜT KAR (ZARAR)89.207.363 121.528.910Genel Yönetim Giderleri19 -79.771.521 -30.773.864Pazarlama Giderleri19 -14.170.708 -11.717.703Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -1.031.192 -4.985.977Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 83.780.847 53.324.302Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -63.374.547 -39.738.042ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.640.242 87.637.626Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 8.138.233 7.560.779FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.778.475 95.198.405Finansman Gelirleri23 22.265.832 17.354.654Finansman Giderleri23 -41.489.872 -4.298.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.554.435 108.255.020Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.862.373 -17.795.014Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -723.223 -22.453.135Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 4.585.596 4.658.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.416.808 90.460.006DÖNEM KARI (ZARARI)7.416.808 90.460.006Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-101.535 18.049Ana Ortaklık Payları7.518.343 90.441.957Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-85.663 -390.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-107.079 -487.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.416 97.532Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi21.416 97.532Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.558.803 -954.401Yabancı Para Çevrim Farkları2.558.803 -954.401DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.473.140 -1.344.529TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.889.948 89.115.477Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-141.816 -13.444Ana Ortaklık Payları10.031.764 89.128.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917578BIST