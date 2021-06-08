***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -571.722 -2.798.189 24.651.166 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266Transferler90.441.957 -90.441.957 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)131.996 2.062.477 0 -5.364.626 -3.170.153 -299.438 -3.469.591Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -439.726 -735.712 24.651.166 287.795.660 -5.364.626 387.491.383 -343.708 387.147.675Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214Transferler7.518.343 -7.518.343 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.974 -3.257.807 0 15.941.703 12.641.922 -85.728 12.556.194Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -699.359 -3.456.912 24.651.166 295.314.003 15.941.703 413.335.222 -271.814 413.063.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.217.583 -31.374.082Dönem Karı (Zararı)15.888.475 -5.663.480Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.888.475 -5.663.480Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.421.653 16.374.945Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.357.406 6.166.394Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-481.040 -44.215Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-352.721 -79.501Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-128.319 35.286Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.406.631 728.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 774.174 728.717Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4 632.457 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-204.754 8.140.764Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-754.176 -453.714Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler549.422 8.594.478Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.469.099 -1.745.953Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler393.272 -125.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler393.272 -125.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.054.932 3.249.435Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler364.305 4.803Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler364.305 4.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.897.852 -32.231.267Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.731.284 9.536.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.591.723 -4.927.395Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.217.265 -25.984.060Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-355.674 -667.291Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.245.114 14.333.883Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-160.721 -1.520.405Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.413.615 -8.770.118Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-645.024 -2.420.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -11.811.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -11.811.743Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.587.724 -21.519.802Ödenen Faiz-252.578 -7.758.574Alınan Faiz754.176 453.714Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -131.457 -293.541Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.255.879YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.354.481 -9.697.489Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.354.481 -9.697.489Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.354.481 -9.697.489FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-559.191 -919.207Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri95.028 4.411.071Kredilerden Nakit Girişleri95.028 4.411.071Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.279 -4.384.777Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.279 -4.384.777Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-570.940 -945.501YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.131.255 -41.990.778NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.131.255 -41.990.778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ104.357.535 156.892.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14 80.226.280 114.901.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri14 80.226.280 104.357.535Ticari Alacaklar235.532.380 250.910.943İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 39.268.942 24.146.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 196.263.438 226.764.496Diğer Alacaklar4.422.680 7.054.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.422.680 7.054.669Türev Araçlar3.094.196 3.487.468Stoklar5 147.952.305 124.606.721Peşin Ödenmiş Giderler5.504.545 6.509.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 663.876Diğer Dönen Varlıklar73.824.868 56.937.280ARA TOPLAM550.557.254 554.528.399TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR550.557.254 554.528.399DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 90.586.555 88.409.052Kullanım Hakkı Varlıkları6.359.376 6.927.932Maddi Olmayan Duran Varlıklar269.305 66.697Peşin Ödenmiş Giderler1.361.036 0Ertelenmiş Vergi Varlığı6.439.168 9.695.523TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.015.440 105.099.204TOPLAM VARLIKLAR655.572.694 659.627.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.474.072 2.474.072İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.474.072 2.474.072Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.474.072 2.474.072Ticari Borçlar187.588.296 205.213.627İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 7.367.160 23.769.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 180.221.136 181.444.009Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.037.330 7.198.051Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.488.850 4.133.879Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü788.084 0Kısa Vadeli Karşılıklar26.755.202 25.374.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.204.915 3.085.997Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23.550.287 22.288.479Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.888.430 3.528.939ARA TOPLAM231.020.264 247.923.044TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER231.020.264 247.923.044UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.205.774 4.776.714İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.205.774 4.776.714Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.205.774 4.776.714Uzun Vadeli Karşılıklar7.283.248 6.420.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 7.283.248 6.420.631TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.489.022 11.197.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER242.509.286 259.120.389ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar413.335.222 400.693.300Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-699.359 -657.385Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-699.359 -657.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-699.359 -657.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.456.912 -199.105Yabancı Para Çevrim Farkları-3.456.912 -199.105Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları295.314.003 287.795.660Net Dönem Karı veya Zararı15.941.703 7.518.343Kontrol Gücü Olmayan Paylar-271.814 -186.086TOPLAM ÖZKAYNAKLAR413.063.408 400.507.214TOPLAM KAYNAKLAR655.572.694 659.627.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 161.838.602 96.798.190Satışların Maliyeti11 -137.119.736 -77.598.986TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.718.866 19.199.204BRÜT KAR (ZARAR)24.718.866 19.199.204Genel Yönetim Giderleri12 -15.505.644 -12.329.850Pazarlama Giderleri12 -3.761.106 -2.679.140Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -277.950 -962.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.757.270 5.903.690Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-18.907.402 -4.926.811ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.024.034 4.204.679Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.053.921 686.136FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.077.955 4.890.815Finansman Gelirleri3.865.452 -7.304.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.943.407 -2.414.045Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.054.932 -3.249.435Dönem Vergi (Gideri) Geliri-788.084 -2.249.075Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.266.848 -1.000.360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.888.475 -5.663.480DÖNEM KARI (ZARARI)15.888.475 -5.663.480Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-53.228 -298.854Ana Ortaklık Payları15.941.703 -5.364.626Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-41.974 131.996Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-52.467 169.226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.493 -37.230Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi10.493 -37.230Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.290.308 2.061.893Yabancı Para Çevrim Farkları-3.290.308 2.061.893Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-3.290.308 2.061.893DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.332.282 2.193.889TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.556.193 -3.469.591Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-85.728 -299.438Ana Ortaklık Payları12.641.921 -3.170.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941207BIST