***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2021 00:01
166.268.895 226.764.496
Diğer Alacaklar
5.835.023 7.054.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.835.023 7.054.669
Türev Araçlar
0 3.487.468
Stoklar
5 212.683.674 124.606.721
Peşin Ödenmiş Giderler
13.084.827 6.509.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25.093 663.876
Diğer Dönen Varlıklar
96.777.142 56.937.280
ARA TOPLAM
618.007.049 554.528.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
618.007.049 554.528.399
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 101.594.641 88.409.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.554.667 6.927.932
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
770.818 66.697
Peşin Ödenmiş Giderler
44.204 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.135.552 9.695.523
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.099.882 105.099.204
TOPLAM VARLIKLAR
733.106.931 659.627.603
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.458.802 2.474.072
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.458.802 2.474.072
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.458.802 2.474.072
Ticari Borçlar
4 219.564.330 124.896.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 14.358.992 23.769.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
205.205.338 101.127.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.687.170 7.198.051
Diğer Borçlar
61.579.811 80.316.964
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
61.579.811 80.316.964
Türev Araçlar
1.636.252 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.949.303 4.133.879
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.850.425 25.374.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 4.369.406 3.085.997
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.481.019 22.288.479
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.547.026 3.528.939
ARA TOPLAM
334.273.119 247.923.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.273.119 247.923.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.567.505 4.776.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.567.505 4.776.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.567.505 4.776.714
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.588.089 6.420.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 7.588.089 6.420.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.155.594 11.197.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
347.428.713 259.120.389
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
385.952.402 400.693.300
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.753.752 -856.490
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-881.968 -657.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-881.968 -657.385
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.871.784 -199.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
295.314.003 287.795.660
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.843.636 7.518.343
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-274.184 -186.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
385.678.218 400.507.214
TOPLAM KAYNAKLAR
733.106.931 659.627.603
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 350.974.597 237.895.927 189.135.995 141.097.737
Satışların Maliyeti
11 -308.032.786 -198.545.215 -170.913.050 -120.946.229
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.941.811 39.350.712 18.222.945 20.151.508
BRÜT KAR (ZARAR)
42.941.811 39.350.712 18.222.945 20.151.508
Genel Yönetim Giderleri
12 -30.867.523 -26.658.384 -15.361.879 -14.328.534
Pazarlama Giderleri
12 -12.675.117 -6.359.922 -8.914.011 -3.680.782
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -803.662 -2.197.912 -525.712 -1.235.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
39.674.850 29.300.172 14.917.580 23.396.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-45.059.739 -17.214.986 -26.152.337 -12.288.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.789.380 16.219.680 -17.813.414 12.015.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.702.642 3.690.604 -351.279 3.004.468
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.086.738 19.910.284 -18.164.693 15.019.469
Finansman Giderleri
-6.192.188 -10.411.701 -10.057.640 -3.106.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.278.926 9.498.583 -28.222.333 11.912.627
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.616.117 845.612 1.438.815 4.095.047
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.337.961 788.084 911.114
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.616.117 2.183.573 650.731 3.183.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.895.043 10.344.195 -26.783.518 16.007.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.895.043 10.344.195 -26.783.518 16.007.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-51.407 -163.119 1.821 135.734
Ana Ortaklık Payları
-10.843.636 10.507.314 -26.785.339 15.871.940
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-224.583 583.002 -182.609 451.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-280.729 747.438 -228.262 559.527
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
56.146 -164.436 45.653 -108.521
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.709.370 3.416.838 -419.062 1.354.946
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.709.370 3.416.838 -419.062 1.354.946
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.933.953 3.999.840 -601.671 1.805.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.828.996 14.344.035 -27.385.189 17.813.626
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-88.098 -131.798 -2.370 167.639
Ana Ortaklık Payları
-14.740.898 14.475.833 -27.382.819 17.645.987
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974091
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