***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









166.268.895 226.764.496Diğer Alacaklar5.835.023 7.054.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.835.023 7.054.669Türev Araçlar0 3.487.468Stoklar5 212.683.674 124.606.721Peşin Ödenmiş Giderler13.084.827 6.509.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25.093 663.876Diğer Dönen Varlıklar96.777.142 56.937.280ARA TOPLAM618.007.049 554.528.399TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR618.007.049 554.528.399DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 101.594.641 88.409.052Kullanım Hakkı Varlıkları5.554.667 6.927.932Maddi Olmayan Duran Varlıklar770.818 66.697Peşin Ödenmiş Giderler44.204 0Ertelenmiş Vergi Varlığı7.135.552 9.695.523TOPLAM DURAN VARLIKLAR115.099.882 105.099.204TOPLAM VARLIKLAR733.106.931 659.627.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.458.802 2.474.072İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.458.802 2.474.072Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.458.802 2.474.072Ticari Borçlar4 219.564.330 124.896.663İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 14.358.992 23.769.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar205.205.338 101.127.045Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.687.170 7.198.051Diğer Borçlar61.579.811 80.316.964İlişkili Taraflara Diğer Borçlar61.579.811 80.316.964Türev Araçlar1.636.252 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.949.303 4.133.879Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar18.850.425 25.374.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 4.369.406 3.085.997Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14.481.019 22.288.479Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.547.026 3.528.939ARA TOPLAM334.273.119 247.923.044TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER334.273.119 247.923.044UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.567.505 4.776.714İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.567.505 4.776.714Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.567.505 4.776.714Uzun Vadeli Karşılıklar7.588.089 6.420.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 7.588.089 6.420.631TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.155.594 11.197.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER347.428.713 259.120.389ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar385.952.402 400.693.300Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.753.752 -856.490Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-881.968 -657.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-881.968 -657.385Yabancı Para Çevrim Farkları-3.871.784 -199.105Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları295.314.003 287.795.660Net Dönem Karı veya Zararı-10.843.636 7.518.343Kontrol Gücü Olmayan Paylar-274.184 -186.086TOPLAM ÖZKAYNAKLAR385.678.218 400.507.214TOPLAM KAYNAKLAR733.106.931 659.627.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 350.974.597 237.895.927 189.135.995 141.097.737Satışların Maliyeti11 -308.032.786 -198.545.215 -170.913.050 -120.946.229TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.941.811 39.350.712 18.222.945 20.151.508BRÜT KAR (ZARAR)42.941.811 39.350.712 18.222.945 20.151.508Genel Yönetim Giderleri12 -30.867.523 -26.658.384 -15.361.879 -14.328.534Pazarlama Giderleri12 -12.675.117 -6.359.922 -8.914.011 -3.680.782Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -803.662 -2.197.912 -525.712 -1.235.498Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler39.674.850 29.300.172 14.917.580 23.396.482Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-45.059.739 -17.214.986 -26.152.337 -12.288.175ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.789.380 16.219.680 -17.813.414 12.015.001Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.702.642 3.690.604 -351.279 3.004.468FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.086.738 19.910.284 -18.164.693 15.019.469Finansman Giderleri-6.192.188 -10.411.701 -10.057.640 -3.106.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.278.926 9.498.583 -28.222.333 11.912.627Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.616.117 845.612 1.438.815 4.095.047Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -1.337.961 788.084 911.114Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.616.117 2.183.573 650.731 3.183.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.895.043 10.344.195 -26.783.518 16.007.674DÖNEM KARI (ZARARI)-10.895.043 10.344.195 -26.783.518 16.007.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-51.407 -163.119 1.821 135.734Ana Ortaklık Payları-10.843.636 10.507.314 -26.785.339 15.871.940Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-224.583 583.002 -182.609 451.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-280.729 747.438 -228.262 559.527Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları56.146 -164.436 45.653 -108.521Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.709.370 3.416.838 -419.062 1.354.946Yabancı Para Çevrim Farkları-3.709.370 3.416.838 -419.062 1.354.946DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.933.953 3.999.840 -601.671 1.805.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.828.996 14.344.035 -27.385.189 17.813.626Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-88.098 -131.798 -2.370 167.639Ana Ortaklık Payları-14.740.898 14.475.833 -27.382.819 17.645.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974091BIST