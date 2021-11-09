***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 21:22
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.151.473 -11.276.708
Dönem Karı (Zararı)
5.650.139 22.649.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.326.559 37.487.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.785.696 10.674.202
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.655.018 4.135.229
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 16.112.222 3.502.231
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 542.796 632.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.768.345 2.581.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.914.474 2.870.821
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.682.819 -288.957
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
512.169 20.735.001
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-322.513 -3.697.349
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
834.682 24.432.350
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.529.375 1.168.816
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.123.720 964.644
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.123.720 964.644
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
488.926 -3.092.395
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 320.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.788.052 -70.827.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.866.960 -12.638.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.547.955 -30.426.068
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.864.028 -59.816.483
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.714.219 679.334
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.094.241 38.235.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.551.135 -767.854
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.048 -7.995.631
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.542.686 1.901.395
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.811.354 -10.689.850
Alınan Faiz
1.580.811 3.697.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -920.930 -481.006
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -3.803.201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-43.897.364 -31.042.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.532.754 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.430.118 -31.042.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.893.260 -28.582.679
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.095.028 4.375.414
Kredilerden Nakit Girişleri
65.095.028 4.375.414
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.279 -4.588.569
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.279 -4.588.569
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
335.840 -4.019.688
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
11.673.912 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-16.514.667 0
Ödenen Faiz
-2.613.574 -24.349.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.155.577 -70.902.051
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-39.155.577 -70.902.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 104.357.535 156.892.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 65.201.958 85.990.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 24.651.166 -571.722 -2.798.189 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266
Transferler
90.441.957 -90.441.957 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
194.957 2.808.582 0 23.052.353 26.055.892 -437.596 25.618.296
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 24.651.166 -376.765 10.393 287.795.660 23.052.353 416.717.428 -481.866 416.235.562
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 24.651.166 -657.385 -199.105 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214
Transferler
7.518.343 -7.518.343 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.151.978 -2.289.459 0 5.708.848 2.267.411 -81.428 2.185.983
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 24.651.166 -1.809.363 -2.488.564 295.314.003 5.708.848 402.960.711 -267.514 402.693.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
15 65.201.958 104.357.535
Ticari Alacaklar
4 251.665.681 250.910.943
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
39.585.307 24.146.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
212.080.374 226.764.496
Diğer Alacaklar
7.055.114 7.054.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.055.114 7.054.669
Türev Araçlar
0 3.487.468
Stoklar
5 283.927.953 124.606.721
Peşin Ödenmiş Giderler
33.179.922 6.509.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.378 663.876
Diğer Dönen Varlıklar
118.484.790 56.937.280
ARA TOPLAM
759.545.796 554.528.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
759.545.796 554.528.399
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 123.696.280 88.409.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.693.909 6.927.932
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
951.666 66.697
Peşin Ödenmiş Giderler
44.204 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.494.592 9.695.523
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
143.880.651 105.099.204
TOPLAM VARLIKLAR
903.426.447 659.627.603
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.728.632 2.474.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.728.632 2.474.072
Banka Kredileri
65.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.728.632 2.474.072
Ticari Borçlar
4 310.185.834 205.213.627
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 15.383.823 23.769.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
294.802.011 181.444.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.749.186 7.198.051
Diğer Borçlar
63.133.782 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 63.133.782 0
Türev Araçlar
1.636.252 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.676.565 4.133.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.995.895 25.374.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 6.390.235 3.085.997
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.605.660 22.288.479
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.679.197 3.528.939
ARA TOPLAM
482.785.343 247.923.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
482.785.343 247.923.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.563.315 4.776.714
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.563.315 4.776.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.563.315 4.776.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.384.592 6.420.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 9.384.592 6.420.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.947.907 11.197.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
500.733.250 259.120.389
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
402.960.711 400.693.300
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.809.363 -657.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.809.363 -657.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.809.363 -657.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.488.564 -199.105
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.488.564 -199.105
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
295.314.003 287.795.660
Net Dönem Karı veya Zararı
5.708.848 7.518.343
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-267.514 -186.086
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
402.693.197 400.507.214
TOPLAM KAYNAKLAR
903.426.447 659.627.603
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 587.468.355 406.493.463 236.493.758 168.597.536
Satışların Maliyeti
11 -516.001.480 -342.065.886 -207.968.694 -143.520.671
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.466.875 64.427.577 28.525.064 25.076.865
BRÜT KAR (ZARAR)
71.466.875 64.427.577 28.525.064 25.076.865
Genel Yönetim Giderleri
12 -31.624.334 -41.101.619 -756.811 -14.443.235
Pazarlama Giderleri
12 -21.975.240 -9.491.625 -9.300.123 -3.131.703
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -990.941 -503.990 -187.279 1.693.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
41.567.048 54.500.069 1.892.198 25.199.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-55.111.941 -29.556.670 -10.052.202 -12.341.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.331.467 38.273.742 10.120.847 22.054.062
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.968.836 5.368.084 6.266.194 1.677.480
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.300.303 43.641.826 16.387.041 23.731.542
Finansman Giderleri
-8.161.238 -24.084.315 -1.969.050 -13.672.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.139.065 19.557.511 14.417.991 10.058.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-488.926 3.092.395 2.127.191 2.246.783
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.553.170 0 -215.209
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-488.926 4.645.565 2.127.191 2.461.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.650.139 22.649.906 16.545.182 12.305.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.650.139 22.649.906 16.545.182 12.305.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-58.709 -402.447 -7.302 -239.328
Ana Ortaklık Payları
5.708.848 23.052.353 16.552.484 12.545.040
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.151.978 194.957 1.376.561 -388.046
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.439.973 243.696 1.720.702 -485.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-287.995 -48.739 -344.141 97.011
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-287.995 -48.739 -344.141 97.011
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.312.178 2.773.433 1.397.192 -643.405
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.312.178 2.773.433 1.397.192 -643.405
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.160.200 2.968.390 2.773.753 -1.031.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.489.939 25.618.296 19.318.935 11.274.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-81.428 -437.596 6.670 -305.798
Ana Ortaklık Payları
4.571.367 26.055.892 19.312.265 11.580.059
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976645
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