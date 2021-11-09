***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.151.473 -11.276.708Dönem Karı (Zararı)5.650.139 22.649.906Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.326.559 37.487.931Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.785.696 10.674.202Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.655.018 4.135.229Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 16.112.222 3.502.231Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 542.796 632.998Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.768.345 2.581.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.914.474 2.870.821Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.682.819 -288.957Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler512.169 20.735.001Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-322.513 -3.697.349Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler834.682 24.432.350Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.529.375 1.168.816Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.123.720 964.644Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.123.720 964.644Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler488.926 -3.092.395Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 320.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-91.788.052 -70.827.687Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.866.960 -12.638.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.547.955 -30.426.068Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-159.864.028 -59.816.483Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-26.714.219 679.334Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler168.094.241 38.235.921Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.551.135 -767.854Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.048 -7.995.631Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.542.686 1.901.395Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-53.811.354 -10.689.850Alınan Faiz1.580.811 3.697.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -920.930 -481.006Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -3.803.201YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.897.364 -31.042.664Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.532.754 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.430.118 -31.042.664FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.893.260 -28.582.679Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri65.095.028 4.375.414Kredilerden Nakit Girişleri65.095.028 4.375.414Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.279 -4.588.569Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.279 -4.588.569Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları335.840 -4.019.688Türev Araçlardan Nakit Girişleri11.673.912 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-16.514.667 0Ödenen Faiz-2.613.574 -24.349.836YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.155.577 -70.902.051NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-39.155.577 -70.902.051DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15 104.357.535 156.892.556DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15 65.201.958 85.990.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 24.651.166 -571.722 -2.798.189 197.353.703 90.441.957 390.661.536 -44.270 390.617.266Transferler90.441.957 -90.441.957 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)194.957 2.808.582 0 23.052.353 26.055.892 -437.596 25.618.296Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 24.651.166 -376.765 10.393 287.795.660 23.052.353 416.717.428 -481.866 416.235.562Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 24.651.166 -657.385 -199.105 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214Transferler7.518.343 -7.518.343 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.151.978 -2.289.459 0 5.708.848 2.267.411 -81.428 2.185.983Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 24.651.166 -1.809.363 -2.488.564 295.314.003 5.708.848 402.960.711 -267.514 402.693.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15 65.201.958 104.357.535Ticari Alacaklar4 251.665.681 250.910.943İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar39.585.307 24.146.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar212.080.374 226.764.496Diğer Alacaklar7.055.114 7.054.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.055.114 7.054.669Türev Araçlar0 3.487.468Stoklar5 283.927.953 124.606.721Peşin Ödenmiş Giderler33.179.922 6.509.907Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30.378 663.876Diğer Dönen Varlıklar118.484.790 56.937.280ARA TOPLAM759.545.796 554.528.399TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR759.545.796 554.528.399DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 123.696.280 88.409.052Kullanım Hakkı Varlıkları9.693.909 6.927.932Maddi Olmayan Duran Varlıklar951.666 66.697Peşin Ödenmiş Giderler44.204 0Ertelenmiş Vergi Varlığı9.494.592 9.695.523TOPLAM DURAN VARLIKLAR143.880.651 105.099.204TOPLAM VARLIKLAR903.426.447 659.627.603KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar68.728.632 2.474.072İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar68.728.632 2.474.072Banka Kredileri65.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.728.632 2.474.072Ticari Borçlar4 310.185.834 205.213.627İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 15.383.823 23.769.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar294.802.011 181.444.009Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.749.186 7.198.051Diğer Borçlar63.133.782 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 63.133.782 0Türev Araçlar1.636.252 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.676.565 4.133.879Kısa Vadeli Karşılıklar18.995.895 25.374.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 6.390.235 3.085.997Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.605.660 22.288.479Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.679.197 3.528.939ARA TOPLAM482.785.343 247.923.044TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER482.785.343 247.923.044UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.563.315 4.776.714İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.563.315 4.776.714Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.563.315 4.776.714İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.384.592 6.420.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 9.384.592 6.420.631TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.947.907 11.197.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER500.733.250 259.120.389ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar402.960.711 400.693.300Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.809.363 -657.385Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.809.363 -657.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.809.363 -657.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.488.564 -199.105Yabancı Para Çevrim Farkları-2.488.564 -199.105Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları295.314.003 287.795.660Net Dönem Karı veya Zararı5.708.848 7.518.343Kontrol Gücü Olmayan Paylar-267.514 -186.086TOPLAM ÖZKAYNAKLAR402.693.197 400.507.214TOPLAM KAYNAKLAR903.426.447 659.627.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 587.468.355 406.493.463 236.493.758 168.597.536Satışların Maliyeti11 -516.001.480 -342.065.886 -207.968.694 -143.520.671TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)71.466.875 64.427.577 28.525.064 25.076.865BRÜT KAR (ZARAR)71.466.875 64.427.577 28.525.064 25.076.865Genel Yönetim Giderleri12 -31.624.334 -41.101.619 -756.811 -14.443.235Pazarlama Giderleri12 -21.975.240 -9.491.625 -9.300.123 -3.131.703Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -990.941 -503.990 -187.279 1.693.922Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler41.567.048 54.500.069 1.892.198 25.199.897Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-55.111.941 -29.556.670 -10.052.202 -12.341.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.331.467 38.273.742 10.120.847 22.054.062Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.968.836 5.368.084 6.266.194 1.677.480FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.300.303 43.641.826 16.387.041 23.731.542Finansman Giderleri-8.161.238 -24.084.315 -1.969.050 -13.672.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.139.065 19.557.511 14.417.991 10.058.929Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-488.926 3.092.395 2.127.191 2.246.783Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -1.553.170 0 -215.209Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-488.926 4.645.565 2.127.191 2.461.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.650.139 22.649.906 16.545.182 12.305.712DÖNEM KARI (ZARARI)5.650.139 22.649.906 16.545.182 12.305.712Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-58.709 -402.447 -7.302 -239.328Ana Ortaklık Payları5.708.848 23.052.353 16.552.484 12.545.040Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.151.978 194.957 1.376.561 -388.046Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.439.973 243.696 1.720.702 -485.057Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-287.995 -48.739 -344.141 97.011Dönem Vergi (Gideri) Geliri-287.995 -48.739 -344.141 97.011Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.312.178 2.773.433 1.397.192 -643.405Yabancı Para Çevrim Farkları-2.312.178 2.773.433 1.397.192 -643.405DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.160.200 2.968.390 2.773.753 -1.031.451TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.489.939 25.618.296 19.318.935 11.274.261Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-81.428 -437.596 6.670 -305.798Ana Ortaklık Payları4.571.367 26.055.892 19.312.265 11.580.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976645BIST