***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -657.385 -199.105 24.651.166 287.795.660 7.518.343 400.693.300 -186.086 400.507.214Transferler7.518.343 -7.518.343Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.974 -3.257.807 15.941.703 12.641.922 -85.728 12.556.194Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -699.359 -3.456.912 24.651.166 295.314.003 15.941.703 413.335.222 -271.814 413.063.408Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.584.621 -133.540 -9.794.297 24.651.166 295.314.003 -74.445.335 317.176.618 -333.185 316.843.433Transferler-74.445.335 74.445.335Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)600.378 -1.751.193 525.202 -625.613 -24.201 -649.814Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.584.621 466.838 -11.545.490 24.651.166 220.868.668 525.202 316.551.005 -357.386 316.193.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-113.204.277 -18.217.583Dönem Karı (Zararı)525.202 15.888.475Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.760.561 5.421.653Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.067.182 3.357.406Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-12.932.101 -481.040Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-12.093.824 -352.721Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-838.277 -128.319Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.731.030 1.406.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 3.845.787 774.174Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4 -8.576.817 632.457Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.656.092 -204.754Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-170.607 -754.176Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.826.699 549.422Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.513.065 -3.469.099Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.569.045 393.272Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6.569.045 393.272Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.058.916 4.054.932Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler585.522 364.305Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler585.522 364.305İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-121.002.839 -39.897.852Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler43.245.197 15.731.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.047.712 -13.591.723Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.826.475 -23.217.265Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.116.980 -355.674Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.400.797 -1.245.114Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.268.751 -160.721Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.430.803 -16.413.615Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-11.694.020 -645.024Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-110.717.076 -18.587.724Ödenen Faiz-2.322.767 -252.578Alınan Faiz170.607 754.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-335.041 -131.457YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.236.563 -5.354.481Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.236.563 -5.354.481Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.236.563 -5.354.481FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.493.699 -559.191Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri171.448.219 95.028Kredilerden Nakit Girişleri171.448.219 95.028Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.000.000 -83.279Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.000.000 -83.279Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.045.480 -570.940YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.052.859 -24.131.255NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.052.859 -24.131.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.679.892 104.357.535DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.732.751 80.226.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri14 38.732.751 35.679.892Ticari Alacaklar374.526.723 405.678.096İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 119.610.783 62.405.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 254.915.940 343.272.296Diğer Alacaklar12.905.909 8.779.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.905.909 8.779.380Türev Araçlar0 4.217.089Stoklar5 393.408.686 368.743.934Peşin Ödenmiş Giderler20.963.569 14.915.003Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar51.280 43.617Diğer Dönen Varlıklar152.523.724 137.152.215ARA TOPLAM993.112.642 975.209.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR993.112.642 975.209.226DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 137.154.282 134.023.173Kullanım Hakkı Varlıkları9.082.816 8.500.454Maddi Olmayan Duran Varlıklar103.464.738 105.832.478Peşin Ödenmiş Giderler112.618 44.204Ertelenmiş Vergi Varlığı596.687 11.805.697Diğer Duran Varlıklar55.424.246 49.882.235TOPLAM DURAN VARLIKLAR305.835.387 310.088.241TOPLAM VARLIKLAR1.298.948.029 1.285.297.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar362.710.679 237.525.686İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar362.710.679 237.525.686Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.228.213 4.491.439Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar357.482.466 233.034.247Ticari Borçlar562.556.261 644.957.058İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 312.404.010 250.778.378İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 250.152.251 394.178.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.554.054 10.285.303Türev Araçlar2.351.956Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.169.119 14.863.139Kısa Vadeli Karşılıklar9.870.889 15.795.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 6.827.078 4.175.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 3.043.811 11.620.628Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.453.682 28.860.284ARA TOPLAM964.666.640 952.287.245TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER964.666.640 952.287.245UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.480.463 9.171.757İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.480.463 9.171.757Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.480.463 9.171.757Uzun Vadeli Karşılıklar8.607.307 6.995.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 8.607.307 6.995.032TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.087.770 16.166.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER982.754.410 968.454.034ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar316.551.005 317.176.618Ödenmiş Sermaye10 80.000.000 80.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 1.584.621 1.584.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)466.838 -133.540Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)466.838 -133.540Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)466.838 -133.540Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.545.490 -9.794.297Yabancı Para Çevrim Farkları-11.545.490 -9.794.297Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 24.651.166 24.651.166Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları220.868.668 295.314.003Net Dönem Karı veya Zararı525.202 -74.445.335Kontrol Gücü Olmayan Paylar-357.386 -333.185TOPLAM ÖZKAYNAKLAR316.193.619 316.843.433TOPLAM KAYNAKLAR1.298.948.029 1.285.297.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 381.454.112 161.838.602Satışların Maliyeti11 -331.452.454 -137.119.736TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.001.658 24.718.866BRÜT KAR (ZARAR)50.001.658 24.718.866Genel Yönetim Giderleri12 -8.522.424 -15.505.644Pazarlama Giderleri12 -14.677.992 -3.761.106Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -49.234 -277.950Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.952.508 24.757.270Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-721.679 -18.907.402ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.982.837 11.024.034Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.053.921Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-6.569.045FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.413.792 16.077.955Finansman Giderleri-34.829.674 3.865.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.584.118 19.943.407Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.058.916 -4.054.932Dönem Vergi (Gideri) Geliri-788.084Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.058.916 -3.266.848SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)525.202 15.888.475DÖNEM KARI (ZARARI)525.202 15.888.475Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-56.346 -53.228Ana Ortaklık Payları581.548 15.941.703Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar600.378 -41.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)750.473 -52.467Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-150.095 10.493Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.751.193 -3.290.308Yabancı Para Çevrim Farkları-1.751.193 -3.290.308DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.150.815 -3.332.282TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-625.613 12.556.193Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24.201 -85.728Ana Ortaklık Payları-601.412 12.