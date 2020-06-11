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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama,
2 -



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 13,20 2.956.535 % 10,00  
AYCES 41,58 4.448.926 % 10,00  
ARDYZ 32,36 161.688.803 % 9,99  
TURGG 49,76 22.380.405 % 9,99  
YESIL 16,29 30.874.061 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6164 8,6596 % 0,10  
Frank 7,2264 7,2699 % 1,10  
Riyal 1,8127 1,8218 % 0,75  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.741 1,74  
Altın Gr. 381 381 2,25  
Cumhuriyet 2.465 2.489 6,70  
Tam 2.537 2.558 7,00  
Yarım 1.238 1.248 5,30  
Çeyrek 619 625 2,20  
Gümüş.Ons 18,04 18,08 -0,04  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,00  
B. Petrol 38,66 38,66 -3,07  
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