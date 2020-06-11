***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.06.2020 16:18
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama,
2 -
17:10109.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -448,59
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:106,8253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0496
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:107,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0742
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7850
En Düşük
7,6811
17:10381,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,89
|Açılış
|: 381,60
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
382,28
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.956.535
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|4.448.926
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.688.803
|% 9,99
|
|TURGG
|49,76
|22.380.405
|% 9,99
|
|YESIL
|16,29
|30.874.061
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,97
|1.231.185.888
|% 1,03
|
|ASELS
|32,24
|885.446.363
|% 0,12
|
|GARAN
|8,13
|742.262.866
|% -0,73
|
|PETKM
|3,88
|659.206.573
|% 2,11
|
|SOKM
|13,06
|538.157.603
|% 4,65
|
|EKGYO
|1,97
|1.231.185.888
|% 1,03
|
|TSKB
|1,27
|411.362.843
|% 6,72
|
|IHLGM
|1,67
|489.863.172
|% 9,87
|
|ODAS
|2,05
|375.793.286
|% 1,49
|
|PETKM
|3,88
|659.206.573
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6164
|8,6596
|% 0,10
|
|Frank
|7,2264
|7,2699
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8127
|1,8218
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|1,74
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.489
|6,70
|
|Tam
|2.537
|2.558
|7,00
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|5,30
|
|Çeyrek
|619
|625
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,00
|
|B. Petrol
|38,66
|38,66
|-3,07
|
Seans Raporu
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-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -602, 7 kaybederek (% -0.59 ) 101, 935
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, ISBIR, EGCEY, EGCYH
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17:23
BOSSA, AKCNS, EGCYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:23
IZTAR, FORMT, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
Bu seansda işlem gören 299 hisse senedinden 119 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 165 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem