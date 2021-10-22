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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.10.2021 10:44



***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 12 Ekim 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.08.2021
Genel Kurul Tarihi 12.10.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 06935 Sincan Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Yoklama,
2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması,
12 - 2020 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14 - 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ulusoy KAP AGM Notification Text (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ulusoy TTSG Genel Kurul İlanı 02.09.2021.pdf - İlan Metni
EK: 3 Ulusoy Elektrik AGM Invitation Text .pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.10.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun KAP 12102021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 12 Ekim 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiş ve kararlar 22 Ekim 2021 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971883


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Altın Gr. 554 554 8,84  
Cumhuriyet 3.651 3.707 83,00  
Tam 3.637 3.728 87,83  
Yarım 1.758 1.803 42,49  
Çeyrek 882 902 21,25  
Gümüş.Ons 24,32 24,34 0,17  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,13  
B. Petrol 85,05 85,05 0,44  
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