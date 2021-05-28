***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2021 16:03
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sincan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021- 31.03.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Sincan Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938691
BIST
17:181.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.421
En Düşük
1.401
17:188,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0860
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
17:1810,4572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0686
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
17:18523,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,45
|Açılış
|: 523,67
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler17:18
|AVHOL
|7,15
|5.801.052
|% 10,00
|
|SRVGY
|90,85
|28.659.260
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,46
|25.927.210
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|48.046.687
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.018.494
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.408.555
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.066.454
|% -9,93
|
|USAK
|2,35
|75.619.670
|% -8,56
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GARAN
|7,94
|1.331.190.348
|% -0,25
|
|THYAO
|12,89
|963.897.419
|% -1,23
|
|EREGL
|19,14
|767.748.293
|% 1,48
|
|BIMAS
|63,55
|579.404.074
|% 5,13
|
|YKBNK
|2,15
|559.874.784
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|559.874.784
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|338.170.687
|% -0,53
|
|GARAN
|7,94
|1.331.190.348
|% -0,25
|
|TSKB
|1,33
|105.739.153
|% 0,76
|
|THYAO
|12,89
|963.897.419
|% -1,23
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5801
|8,5835
|% 1,00
|
|Euro
|10,4369
|10,4496
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,1045
|12,1652
|% 0,59
|
|Frank
|9,4892
|9,5464
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2810
|2,2924
|% 0,96
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,29
|
|Altın Gr.
|524
|524
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|47,00
|
|Tam
|3.433
|3.522
|48,30
|
|Yarım
|1.659
|1.704
|23,36
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,68
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|0,06
|
|B. Petrol
|69,27
|69,27
|0,07
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:34SNGYO
Yüzde 8.45 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 066, 449 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 58 artarak (% 0.78 ) 1, 501
-
17:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVHOL, ARTI
-
17:30SNGYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 913, 534 adet işlem
-
17:27XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 12, 805.00 milyon TL de