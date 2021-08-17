***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 16:52
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sincan Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021- 30.06.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Sincan Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablo ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958650
BIST
17:151.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
17:158,4432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:159,9203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0483
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:15483,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,69
|Açılış
|: 483,18
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,73
BIST En Aktif Hisseler17:15
|MANAS
|19,28
|8.006.097
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.610.613
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.595.700
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.157.369
|% 9,94
|
|VANGD
|5,87
|24.327.954
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.202.563
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.016.501
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.128.107
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|16.768.656
|% -8,20
|
|GARAN
|9,36
|1.427.967.457
|% -0,43
|
|PETKM
|6,09
|746.502.655
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,31
|694.153.935
|% 0,85
|
|GENIL
|16,45
|676.218.308
|% 3,65
|
|TUPRS
|101,20
|460.945.794
|% 0,60
|
|PETKM
|6,09
|746.502.655
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,53
|286.254.526
|% -0,39
|
|MRGYO
|1,09
|109.068.917
|% -0,91
|
|HALKB
|4,85
|412.631.937
|% 2,11
|
|VAKBN
|3,56
|224.975.728
|% 0,56
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4400
|8,4432
|% -0,13
|
|Euro
|9,8911
|9,9203
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,5621
|11,6201
|% -0,91
|
|Frank
|9,2000
|9,2555
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2412
|2,2525
|% -0,28
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-0,71
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,85
|69,85
|0,34
|