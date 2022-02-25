***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 17:33
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
25.02.2022 tarihinde saat 17.05'de "2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında" açıklaması ile gönderilen bildirim ekinde yer alan dosyada Dönem Net Karı / Zararı bilgisi yer almamaktadır. Dosya Dönem Net Karı / Zararı bilgisi eklenerek tekrar gönderilmektedir. Diğer bilgilerde hiç bir farklılık bulunmamaktadır.
Şirketimizin, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait geçici vergi beyanamesi eki olarak Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen gelir tablosu ekte sunulmuştur. İlgili gelir tablosu, solo mali veriler olup geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur. Sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004574
BIST
17:201.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,45%
|| 100,98
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
17:2013,8720
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1510
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
17:2015,6248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,2207
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
17:20841,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -13,37
|Açılış
|: 841,93
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler17:20
|PENTA
|297,00
|17.695.260
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|28.055.118
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|PKENT
|405,00
|19.113.396
|% -4,62
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ARMDA
|61,70
|3.590.183
|% -2,76
|
|KLGYO
|0,90
|171.202.481
|% -2,17
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|THYAO
|27,36
|6.237.919.168
|% 8,23
|
|EREGL
|30,72
|2.773.459.730
|% 5,64
|
|KRDMD
|11,26
|1.562.413.828
|% 6,73
|
|GARAN
|11,37
|1.480.015.571
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,68
|1.116.662.985
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,68
|1.116.662.985
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,07
|598.172.053
|% 4,02
|
|THYAO
|27,36
|6.237.919.168
|% 8,23
|
|KLGYO
|0,90
|171.202.481
|% -2,17
|
|HUNER
|2,79
|440.708.307
|% 4,89
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8362
|13,8720
|% -1,08
|
|Euro
|15,5998
|15,6248
|% -1,39
|
|Sterlin
|18,5194
|18,6123
|% -1,03
|
|Frank
|14,9157
|15,0056
|% -1,15
|
|Riyal
|3,6885
|3,7070
|% -0,97
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-8,63
|
|Altın Gr.
|840
|840
|-15,52
|
|Cumhuriyet
|5.614
|5.699
|-471,00
|
|Tam
|5.580
|5.726
|-480,46
|
|Yarım
|2.697
|2.770
|-232,41
|
|Çeyrek
|1.353
|1.385
|-116,20
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,15
|94,15
|-1,27
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35QUAGR
Yüzde 9.31 oranında artışla 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 661, 064 adet işlem
-
17:34TEZOL
Yüzde 8.67 oranında artışla 15.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 936, 682 adet işlem
-
17:33KFEIN
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-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 118, 01 artarak (% 5.70 ) 2, 188
-
17:32XU100
Endeks 1, 957 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 73 üstünde . İşlem hacmi 31, 682.00 milyon TL de