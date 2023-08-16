***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2023 17:51
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait geçici vergi beyanamesi eki olarak Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen gelir tablosu ekte sunulmuştur. İlgili gelir tablosu, solo mali veriler olup geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuştur. Sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186065
BIST