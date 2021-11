***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12/11/2021 tarih ve 2021/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla, Şirketimiz ile aynı grup içerisinde yer alan ve aynı ana şirketin diğer bir iştiraki olan İsviçre'de mukim EATON LP, GLASGOW, MORGES BRANCH unvanlı grup şirketinden 16/11/2021 tarihinde 60.000.000 TL tutarında 1 yıl vadeli kredi kullanmasına ve söz konusu kredi işlemi Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") m. 9 kapsamında ilişkili taraf işlemi teşkil ettiğinden ve Tebliğ m. 9'daki %10'lik oranın aşılacağı öngörüldüğünden işlem öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bir kuruluştan değerleme raporu temin edilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin müteakip 16/11/2021 tarih ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilgili kredi işlemi öncesinde, Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 16/11/2021 tarihli değerleme raporu incelenerek, söz konusu ilişkili taraf işleminin gerçekleştirilmesine ve söz konusu rapora uygun olarak işlemde uygulanacak faiz oranının olarak belirlenmesine karar verilmiştir. %21,1Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in ("Tebliğ") 9. maddesine istinaden, Ulusoy Elektrik'in İsviçre mukimi grup şirketi ile gerçekleştirmeyi planladığı kredi temini işleminin, toplam satışların maliyetine ilişkin tutarın %10'undan fazlasına ulaşmasının beklenmesi sebebiyle, işbu değerlendirmede planlanan kredi işleminin detayları ile krediye ilişkin faiz oranını belirleme yöntemi açıklanmış ve işlemin piyasa koşulları karşısındaki durumu değerlendirilmiştir. Çeyrekler arası aralık yöntemi, mevcut bir bilgi serisi ile emsal fiyat aralığı tespiti için kullanılabilecek en güvenilir yollardan biridir. Bu doğrultuda, bankalarca serbestçe belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen 2021 yılında TRY cinsinden kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarına ilişkin aylık ortalamaların çeyrekler arası aralık yöntemi ile değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki emsal fiyat aralığına ulaşılmıştır. 2021 yılında TRY cinsinden kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları (10 aylık) Minimum 19,80% Alt Çeyrek 20,36% Medyan 21,10% Üst Çeyrek 21,34% Maksimim 21,53% Bu açıklamalar kapsamında, Ulusoy Elektrik'in İsviçre'de mukim grup şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı, yukarıdaki tabloda yer verilen bankalarca serbestçe belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen, TRY cinsinden kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarına ilişkin çeyrekler arası istatistik yöntemi ile hesaplanan emsal fiyat aralığı(%20,36 - %21,34)ile benzer doğrultuda olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978087BIST