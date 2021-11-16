Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

16.11.2021 17:39
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 12/11/2021 tarih ve 2021/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla, Şirketimiz ile aynı grup içerisinde yer alan ve aynı ana şirketin diğer bir iştiraki olan İsviçre'de mukim EATON LP, GLASGOW, MORGES BRANCH unvanlı grup şirketinden 16/11/2021 tarihinde 60.000.000 TL tutarında 1 yıl vadeli kredi kullanmasına ve söz konusu kredi işlemi Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") m. 9 kapsamında ilişkili taraf işlemi teşkil ettiğinden ve Tebliğ m. 9'daki %10'lik oranın aşılacağı öngörüldüğünden işlem öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen bir kuruluştan değerleme raporu temin edilmesine karar verilmiştir. Şirketimizin müteakip 16/11/2021 tarih ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilgili kredi işlemi öncesinde, Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 16/11/2021 tarihli değerleme raporu incelenerek,  söz konusu ilişkili taraf işleminin gerçekleştirilmesine ve söz konusu rapora uygun olarak işlemde uygulanacak faiz oranının olarak belirlenmesine karar verilmiştir. %21,1
Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in ("Tebliğ") 9. maddesine istinaden, Ulusoy Elektrik'in İsviçre mukimi grup şirketi ile gerçekleştirmeyi planladığı kredi temini işleminin, toplam satışların maliyetine ilişkin tutarın %10'undan  fazlasına ulaşmasının beklenmesi sebebiyle, işbu değerlendirmede planlanan kredi işleminin detayları ile krediye ilişkin faiz oranını belirleme yöntemi açıklanmış ve işlemin piyasa koşulları karşısındaki durumu değerlendirilmiştir. Çeyrekler arası aralık yöntemi, mevcut bir bilgi serisi ile emsal fiyat aralığı tespiti için kullanılabilecek en güvenilir yollardan biridir. Bu doğrultuda, bankalarca serbestçe belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen 2021 yılında  TRY cinsinden kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarına ilişkin aylık ortalamaların çeyrekler arası aralık yöntemi ile değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki emsal fiyat aralığına ulaşılmıştır.  2021 yılında TRY cinsinden kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları (10 aylık) Minimum   19,80% Alt Çeyrek 20,36% Medyan   21,10% Üst Çeyrek 21,34% Maksimim   21,53% Bu açıklamalar kapsamında, Ulusoy Elektrik'in İsviçre'de mukim grup şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı, yukarıdaki tabloda yer verilen bankalarca serbestçe  belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilen, TRY cinsinden kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarına ilişkin çeyrekler arası istatistik yöntemi ile hesaplanan emsal fiyat aralığı
(%20,36 - %21,34) 
ile benzer doğrultuda olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978087


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.707
Değişim :  1,27% |  21,44
Açılış :  1.683  
Önceki Kapanış :  1.686  
En Yüksek
1.713 En Düşük
1.683
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 40,70 288.672.688 % 10,00  
DOBUR 149,60 43.307.106 % 10,00  
TSPOR 7,71 874.406.200 % 9,99  
KARYE 13,13 28.030.052 % 9,97  
TETMT 173,20 2.688.893 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,6179 10,6320 % 3,06  
Euro 12,0267 12,0415 % 3,09  
Sterlin 14,2598 14,3313 % 3,29  
Frank 11,3768 11,4453 % 3,05  
Riyal 2,8205 2,8347 % 2,86  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 13,74  
Altın Gr. 636 636 22,39  
Cumhuriyet 4.210 4.273 140,00  
Tam 4.189 4.296 142,84  
Yarım 2.025 2.078 69,09  
Çeyrek 1.015 1.039 34,55  
Gümüş.Ons 25,05 25,07 0,25  
Gümüş Gr. 8,55 8,56 0,32  
B. Petrol 81,42 81,42 -1,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru