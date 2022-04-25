***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.04.2022 17:40
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üretimini gerçekleştirdiği ve teknoloji haklarının sahibi olduğu "HMH serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler" ile "URING serisi SF6 Gaz Yalıtımlı Kompakt ve Modüler Hücreler"in ("Ürünler") teknoloji haklarının ("IP") Şirketimiz ile aynı grup içerisinde yer alan ve aynı ana şirketin diğer bir iştiraki olan İrlanda'da yerleşik grup şirketi olan Eaton Intelligent Power Limited'e devredilmesine karar verilmiştir.
Hak devri sonrasında, karara konu sözleşme kapsamında satışı gerçekleştirilecek Ürünler'den elde edilecek gelir üzerinden her çeyrek Eaton Intelligent Power Limited şirketine %6 oranında telif hakkı ödenecektir. Yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi kapsamına girecek söz konusu ödemelerin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") madde 10'daki %10'luk oranı aşması beklenmemektedir. Söz konusu hak devrine esas olacak tutarın Tebliğ madde 9'da belirlenen %5'lik oranı aşması öngörüldüğünden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kuruluşlardan olan DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'den değerleme raporu temin edilmesine karar verilmiştir. Temin edilen 25/04/2022 tarihli değerleme raporu incelenmiş ve söz konusu ilişkili taraf işleminin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu rapora uygun olarak işlemde esas alınacak hak devri bedeli 104,8 milyon Türk Lirası olarak belirlenerek, söz konusu tutarın şirketimize 120 gün vade ile ödenmek üzere Eaton Intelligent Power Limited şirketine bildirilmesine karar verilmiştir. Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır.
"Çalışmamız kapsamında, Product IP'nin gerçeğe uygun değeri gelir yaklaşımı kapsamındaki Telif Haklarından Arındırma Yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Telif Haklarından Arındırma Yöntemi, Şirket'in gelecekteki beklenen gelir akışlarına dayalı kapsamlı bir analize dayanmaktadır. İskonto oranı ve telif oranı üzerinden duyarlılık analizine dayalı olarak Telif Haklarından Arındırma değer aralıkları hesaplanmıştır. Ancak hesaplanan değerlerin geleceğe yönelik sübjektif varsayımlar içermesi nedeniyle fiili sonuçlar ile tahmini sonuçlar arasında farklılıklar olması muhtemeldir. Değerleme çalışması sonucunda, 31 Aralık 2021 itibarıyla Product IP'nin gerçeğe uygun değeri TL 94.0mn – TL 115.7mn aralığında hesaplanmıştır"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023530
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
18:0515,8482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0734
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05899,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -15,70
|Açılış
|: 899,98
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7735
|14,7752
|% 0,22
|
|Euro
|15,8330
|15,8482
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,7217
|18,8156
|% -0,79
|
|Frank
|15,3589
|15,4514
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9285
|3,9482
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-36,27
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-15,70
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,25
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem