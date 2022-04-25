***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









apılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üretimini gerçekleştirdiği ve teknoloji haklarının sahibi olduğu "HMH serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler" ile "URING serisi SF6 Gaz Yalıtımlı Kompakt ve Modüler Hücreler"in ("Ürünler") teknoloji haklarının ("IP") Şirketimiz ile aynı grup içerisinde yer alan ve aynı ana şirketin diğer bir iştiraki olan İrlanda'da yerleşik grup şirketi olan Eaton Intelligent Power Limited'e devredilmesine karar verilmiştir.Hak devri sonrasında, karara konu sözleşme kapsamında satışı gerçekleştirilecek Ürünler'den elde edilecek gelir üzerinden her çeyrek Eaton Intelligent Power Limited şirketine %6 oranında telif hakkı ödenecektir. Yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi kapsamına girecek söz konusu ödemelerin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") madde 10'daki %10'luk oranı aşması beklenmemektedir. Söz konusu hak devrine esas olacak tutarın Tebliğ madde 9'da belirlenen %5'lik oranı aşması öngörüldüğünden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kuruluşlardan olan DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'den değerleme raporu temin edilmesine karar verilmiştir. Temin edilen 25/04/2022 tarihli değerleme raporu incelenmiş ve söz konusu ilişkili taraf işleminin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu rapora uygun olarak işlemde esas alınacak hak devri bedeli 104,8 milyon Türk Lirası olarak belirlenerek, söz konusu tutarın şirketimize 120 gün vade ile ödenmek üzere Eaton Intelligent Power Limited şirketine bildirilmesine karar verilmiştir. Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır."Çalışmamız kapsamında, Product IP'nin gerçeğe uygun değeri gelir yaklaşımı kapsamındaki Telif Haklarından Arındırma Yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Telif Haklarından Arındırma Yöntemi, Şirket'in gelecekteki beklenen gelir akışlarına dayalı kapsamlı bir analize dayanmaktadır. İskonto oranı ve telif oranı üzerinden duyarlılık analizine dayalı olarak Telif Haklarından Arındırma değer aralıkları hesaplanmıştır. Ancak hesaplanan değerlerin geleceğe yönelik sübjektif varsayımlar içermesi nedeniyle fiili sonuçlar ile tahmini sonuçlar arasında farklılıklar olması muhtemeldir. Değerleme çalışması sonucunda, 31 Aralık 2021 itibarıyla Product IP'nin gerçeğe uygun değeri TL 94.0mn – TL 115.7mn aralığında hesaplanmıştır"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023530BIST