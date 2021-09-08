***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.09.2021 22:43
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 08.09.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULET00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ULUSE, TREULET00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULET00022 0 0
B Grubu, ULUSE, TREULET00014 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2020 tarihli ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 7.416.808 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 23.838.803 TL cari yıl karı elde edilmiş olup kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım
10:411.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,59
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
10:418,4971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,5191
En Düşük
8,4540
10:4110,0669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0502
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
10:41489,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,18
|Açılış
|: 489,92
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,02
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler10:41
|YEOTK
|32,20
|68.160.380
|% 9,97
|
|DIRIT
|6,30
|1.029.294
|% 9,95
|
|KTSKR
|87,35
|34.102.315
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|28.043.974
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|351.987
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|153.414
|% -8,17
|
|BRMEN
|2,40
|21.600
|% -4,76
|
|AVHOL
|5,31
|2.790.182
|% -4,67
|
|AVGYO
|2,99
|3.662.548
|% -4,47
|
|AKYHO
|2,44
|4.768.743
|% -4,31
|
|GARAN
|9,38
|308.942.335
|% -0,32
|
|KONTR
|72,30
|138.643.593
|% 6,79
|
|THYAO
|12,40
|135.072.827
|% -0,16
|
|EREGL
|17,97
|118.227.348
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,52
|102.272.983
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,52
|102.272.983
|% -0,40
|
|GARAN
|9,38
|308.942.335
|% -0,32
|
|IHLAS
|0,59
|16.046.199
|% -3,28
|
|ODAS
|1,44
|19.980.731
|% -0,69
|
|TSKB
|1,30
|17.945.190
|% -0,76
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4961
|8,4971
|% 0,41
|
|Euro
|10,0599
|10,0669
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,6831
|11,7417
|% 0,58
|
|Frank
|9,2111
|9,2666
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2609
|2,2722
|% 0,54
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|2,37
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|-0,13
|