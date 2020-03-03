***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2020 21:30
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
Ek Açıklamalar
26.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ulusoy - AoA Tadil Metni.pdf
EK: 2 Ulusoy - AoA Amendment Text.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824061
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1101
En Düşük
6,0986
18:056,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8330
En Düşük
6,8196
18:05321,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 7,66
|Açılış
|: 321,53
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
323,70
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7972
|7,8363
|% -0,55
|
|Frank
|6,3578
|6,3961
|% -0,48
|
|Riyal
|1,6219
|1,6300
|% -0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|2,18
|
|Altın Gr.
|321
|322
|7,53
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,01
|52,01
|0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHLGM
Yüzde 7.81 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 619, 622 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4030, 25 artarak (% 3.16 ) 131, 601
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, IHLGM, ODAS
-
17:58XU100
Endeks 110, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 9, 017.00 milyon TL de
-
17:58NUHCM
Yüzde 9.87 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 717 adet işlem