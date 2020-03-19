***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.03.2020 21:54
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.03.2020
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 21. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 13.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ulusoy - AoA Tadil Metni.pdf
EK: 2 Ulusoy - AoA Amendment Text.pdf
EK: 3 CMB Approval.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830905
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,5440
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|Önceki Kapanış
|: 6,4610
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6,5494
En Düşük
6,5384
18:056,9890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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7,0093
En Düşük
6,9707
18:05309,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,26
|Açılış
|: 309,82
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% -12,70
|
|PGSUS
|26,10
|183.043.065
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.953.421
|% -10,00
|
|ERSU
|1,80
|8.826.664
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5129
|7,5506
|% -0,01
|
|Frank
|6,6166
|6,6564
|% -0,75
|
|Riyal
|1,7355
|1,7442
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-0,34
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,08
|12,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,04
|28,04
|-0,16
|