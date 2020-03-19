***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.03.2020Ek AçıklamalarEsas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 21. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 13.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ulusoy - AoA Tadil Metni.pdfEK: 2 Ulusoy - AoA Amendment Text.pdfEK: 3 CMB Approval.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830905BIST