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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.03.2020 21:54
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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.03.2020

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 21. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 13.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ulusoy - AoA Tadil Metni.pdf
EK: 2 Ulusoy - AoA Amendment Text.pdf
EK: 3 CMB Approval.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830905


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