***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.07.2020 18:17
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Şirket Genel Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 21. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığnın 26.03.2020 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur. ilgili tadil metni 08 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ulusoy - AoA Tadil Metni.pdf
EK: 2 Ulusoy - AoA Amendment Text.pdf
EK: 3 CMB Approval.pdf
EK: 4 Bakanlık onay yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857353
BIST
18:05118.713
En Yüksek
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401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
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|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
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|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
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|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
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|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
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|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6138
|8,6570
|% 0,41
|
|Frank
|7,2856
|7,3295
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|16,93
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,29
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.615
|30,70
|
|Tam
|2.668
|2.683
|31,60
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|15,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,68
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
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|B. Petrol
|42,98
|42,98
|-0,10
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