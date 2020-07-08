***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Şirket Genel Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 26.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 21. maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığnın 26.03.2020 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur. ilgili tadil metni 08 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ulusoy - AoA Tadil Metni.pdfEK: 2 Ulusoy - AoA Amendment Text.pdfEK: 3 CMB Approval.pdfEK: 4 Bakanlık onay yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857353BIST