***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
14.10.2021 17:47
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Yönetim kurulu başkanının adı
Richard Ian Ledgard
İcra başkanı / genel müdürün adı
Kement Akdemir
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 kişi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970879
BIST
17:521.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:529,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1135
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:5210,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1432
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:52530,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,74
|Açılış
|: 530,30
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:50
|RAYSG
|10,34
|5.304.723
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.385.973
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|190.458.334
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.565.328
|% 9,95
|
|MERIT
|25,80
|32.301.035
|% 7,05
|
|PRKAB
|17,37
|134.030.259
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.193.492
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.746.309
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|TDGYO
|6,55
|53.057.867
|% -7,62
|
|GARAN
|9,27
|1.292.014.750
|% -1,17
|
|FROTO
|170,30
|1.142.847.197
|% -4,11
|
|ASELS
|16,52
|1.118.088.798
|% 1,35
|
|THYAO
|14,31
|820.215.711
|% 0,35
|
|TUPRS
|125,00
|783.414.776
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|389.328.545
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.292.014.750
|% -1,17
|
|VAKBN
|3,44
|390.616.144
|% 3,93
|
|ODAS
|1,44
|163.481.688
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|190.557.403
|% 0,55
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1831
|9,1874
|% 1,21
|
|Euro
|10,6320
|10,6955
|% 1,44
|
|Sterlin
|12,5439
|12,6068
|% 1,42
|
|Frank
|9,9122
|9,9719
|% 1,25
|
|Riyal
|2,4424
|2,4546
|% 1,17
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,70
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,04
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,33
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,66
|