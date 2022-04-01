***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.04.2022 17:27
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 01.04.2022 tarihinde gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015108
BIST
17:302.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 18,77
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:3014,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0223
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:3016,2168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0332
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:30909,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,46
|Açılış
|: 909,72
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ULUSE
|124,60
|4.376.201
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.393.069
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,77
|533.784.577
|% 7,71
|
|YKSLN
|7,74
|131.018.204
|% 7,20
|
|MIPAZ
|6,13
|29.605.168
|% 7,17
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|345,00
|85.066.287
|% -7,95
|
|ITTFH
|1,36
|56.373.888
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|27.702.027
|% -5,42
|
|AYCES
|68,65
|3.227.180
|% -4,72
|
|GARAN
|12,48
|5.324.420.281
|% 2,30
|
|THYAO
|32,68
|2.868.398.343
|% 1,30
|
|PETKM
|9,38
|2.415.508.397
|% 3,88
|
|KRDMD
|15,51
|2.215.822.171
|% 1,37
|
|TUPRS
|226,60
|2.049.310.959
|% 5,69
|
|GARAN
|12,48
|5.324.420.281
|% 2,30
|
|AKBNK
|7,32
|1.988.088.079
|% 0,83
|
|PETKM
|9,38
|2.415.508.397
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,12
|1.066.914.619
|% 0,98
|
|KARSN
|5,89
|1.332.995.556
|% 7,09
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6884
|14,6965
|% 0,17
|
|Euro
|16,2071
|16,2185
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1835
|19,2797
|% -0,20
|
|Frank
|15,7748
|15,8698
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,16
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-16,60
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,42
|