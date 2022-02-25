***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin taraf olduğu mevcut toplu iş sözleşmesinin 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle sona erecek olması nedeniyle, Şirketimiz ve üyesi bulunduğumuz Endüstriyel Metal Işverenleri Sendikasi (EMIS)ile Türkiye Metal Çelik, Mühimmat, Makina, Metalden Mamul Eşya ve Oto, Montaj ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Türk Metal İş) arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 24 Şubat 2022 Perşembe günü başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004555BIST