***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.05.2020 12:37
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İLKİZ KARAGÜLLÜ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 04.06.2018 03122670712 ilkizkaragullu@eaton.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206368 / 701303
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847633
BIST
13:53104.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -393,51
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:536,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8305
En Düşük
6,8095
13:537,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0616
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6089
En Düşük
7,5388
13:53379,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,63
|Açılış
|: 379,06
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,37
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.321.161
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|19.350.183
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|54.733.369
|% 9,58
|
|MARKA
|1,56
|18.572.878
|% 9,09
|
|GLBMD
|4,81
|4.214.203
|% 7,61
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.570.441
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|727.427
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.325.708
|% -9,97
|
|GARAN
|7,86
|1.037.599.021
|% 1,03
|
|THYAO
|12,42
|630.067.929
|% -2,05
|
|GSRAY
|3,29
|421.291.613
|% 6,47
|
|ASELS
|30,12
|345.827.200
|% 0,20
|
|TUKAS
|8,81
|337.172.201
|% -7,26
|
|GARAN
|7,86
|1.037.599.021
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,44
|190.051.628
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,29
|421.291.613
|% 6,47
|
|TSKB
|1,07
|106.069.394
|% 1,90
|
|CEMAS
|1,15
|77.946.960
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3942
|8,4363
|% 0,30
|
|Frank
|7,0687
|7,1113
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8126
|1,8217
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|8,97
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.488
|14,70
|
|Tam
|2.530
|2.557
|7,50
|
|Yarım
|1.235
|1.248
|7,40
|
|Çeyrek
|617
|625
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,04
|
|B. Petrol
|34,98
|34,98
|-1,05
|