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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.05.2020 12:37
GÜNCEL HABERLER



***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İLKİZ KARAGÜLLÜ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 04.06.2018 03122670712 ilkizkaragullu@eaton.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206368 / 701303




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847633


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 66,40 5.321.161 % 9,93  
TSGYO 3,11 19.350.183 % 9,89  
HLGYO 1,83 54.733.369 % 9,58  
MARKA 1,56 18.572.878 % 9,09  
GLBMD 4,81 4.214.203 % 7,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3942 8,4363 % 0,30  
Frank 7,0687 7,1113 % 0,45  
Riyal 1,8126 1,8217 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 8,97  
Altın Gr. 379 379 2,62  
Cumhuriyet 2.458 2.488 14,70  
Tam 2.530 2.557 7,50  
Yarım 1.235 1.248 7,40  
Çeyrek 617 625 3,60  
Gümüş.Ons 17,60 17,63 0,25  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 0,04  
B. Petrol 34,98 34,98 -1,05  
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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