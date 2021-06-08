***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2021 18:20
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PT Ulusoy Electric Industry Hava Yalıtımlı Modüler Hücre Üretimi ve Satışı 500000 495000 USD 99 BAĞLI ORTAKLIK
PT Ulusoy Electric Indonesia Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Ekipmanları ve Katener Sistem Uygulama Ekipmanları Pazarlama ve Satışı 500000 495000 USD 99 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941212
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
18:05522,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,96
|Açılış
|: 522,79
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5920
|8,5979
|% -0,08
|
|Euro
|10,4678
|10,4774
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0965
|12,1571
|% -0,39
|
|Frank
|9,5507
|9,6082
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2847
|2,2961
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-1,83
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,06
|
|B. Petrol
|71,98
|71,98
|-0,24
|