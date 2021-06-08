***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiPT Ulusoy Electric Industry Hava Yalıtımlı Modüler Hücre Üretimi ve Satışı 500000 495000 USD 99 BAĞLI ORTAKLIKPT Ulusoy Electric Indonesia Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Ekipmanları ve Katener Sistem Uygulama Ekipmanları Pazarlama ve Satışı 500000 495000 USD 99 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941212BIST