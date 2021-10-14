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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2021 17:46



***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RICHARD IAN LEDGARD Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 15.04.2019 İcrada Görevli - Eaton Corporation - EMEA Elektrik Sektörü, Güç Dağıtım Bölümü Sistemler ve Servisler Müdürü Evet 0 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
NEDİM SEÇKİN ÜLGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 15.04.2019 İcrada Görevli Değil - EDB Enerji Danışmanlık Ltd. Şti. - Kurucu Ortak Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749493 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET NİYAZİ AKDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - Akdaş Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
KEMENT AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Genel Müdür - Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
NATASHA MARIA SHAH-DEO Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 12.10.2021 İcrada Görevli Değil - Hukuk Departmanı Başkan Yardımcısı Evet 0 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970876


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