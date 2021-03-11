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***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

11.03.2021 17:14



***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Açıklamalar

02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve Yönetim Kurulunca hazırlanmış "Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası"nın incelenerek kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917317


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Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,02  
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