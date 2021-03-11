***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
11.03.2021 17:14
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve Yönetim Kurulunca hazırlanmış "Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası"nın incelenerek kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917317
BIST
17:571.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,82
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:577,5240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:578,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0438
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:57417,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,69
|Açılış
|: 417,45
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:57
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.577.280
|% 9,98
|
|TRILC
|16,10
|1.401.199
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.083.662
|% 9,97
|
|RTALB
|23,60
|135.575.582
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZFAS
|7,78
|19.154.126
|% -9,95
|
|BAKAB
|26,76
|85.759.100
|% -9,78
|
|IZMDC
|2,78
|230.708.603
|% -9,74
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|SASA
|44,40
|4.139.152.802
|% -4,43
|
|SISE
|7,71
|1.624.412.295
|% 0,26
|
|KOZAL
|127,00
|1.218.507.893
|% -1,55
|
|GARAN
|8,96
|1.184.193.222
|% -2,29
|
|EKGYO
|2,33
|1.006.781.606
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,33
|1.006.781.606
|% -2,10
|
|SISE
|7,71
|1.624.412.295
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,48
|647.288.766
|% 2,96
|
|TSKB
|1,69
|320.148.911
|% -1,17
|
|PETKM
|6,25
|864.793.190
|% 0,32
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5203
|7,5240
|% 0,26
|
|Euro
|8,9910
|8,9998
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4672
|10,5197
|% 0,56
|
|Frank
|8,0897
|8,1385
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0005
|2,0105
|% 0,44
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|0,02
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|0,94
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB