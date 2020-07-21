***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.07.2020 18:00
***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde - Denetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Nedim Seçkin Ülgen ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Cömert Varlık'ın seçilmelerine, - Riskin Erken Saptanması Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Nedim Seçkin Ülgen, Cömert Varlık ve Sn. Görkem Kumbaracı'nın seçilmelerine, - Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Nedim Seçkin Ülgen, Sn. Cömert Varlık, Sn. Görkem Kumbaracı ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. İlkiz Karagüllü'nün seçilmelerine Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860979
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|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
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|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
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|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
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|LUKSK
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|2.979.947
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|1.220.274.692
|% -1,74
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|1.013.596.713
|% 7,87
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|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
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|GUSGR
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|860.092.629
|% -2,77
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|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
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|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
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|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
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|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
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|TSKB
|1,26
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|% -0,79
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6820
|8,7255
|% 0,31
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|Frank
|7,2899
|7,3338
|% 0,23
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|Riyal
|1,8174
|1,8265
|% -0,29
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|Alış
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|Altın Ons
|1.840
|1.840
|22,05
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|Altın Gr.
|404
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|3,63
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|Cumhuriyet
|2.626
|2.647
|24,10
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|Tam
|2.705
|2.716
|24,80
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|Yarım
|1.313
|1.329
|12,10
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|Çeyrek
|658
|665
|6,00
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|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|1,07
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|Gümüş Gr.
|4,62
|4,62
|0,23
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