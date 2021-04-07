***ULUUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
07.04.2021 17:04
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ULUUN
08.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ULUSOY UN SANAYİ ULUUN 126,00000 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924328
BIST
17:041.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:048,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:049,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0795
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:04456,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 456,70
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:04
|CEOEM
|6,60
|75.629.281
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|166.791
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.505.004
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.478
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.482.078
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.713.774
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.042.167.416
|% 2,60
|
|GARAN
|6,83
|951.735.894
|% 0,59
|
|JANTS
|923,70
|877.341.578
|% 3,95
|
|BJKAS
|9,27
|859.122.489
|% 1,87
|
|THYAO
|12,88
|812.309.747
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,97
|1.042.167.416
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|395.498.708
|% 0,92
|
|GARAN
|6,83
|951.735.894
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|174.455.554
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,16
|123.453.939
|% 2,65
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1811
|8,1852
|% 0,70
|
|Euro
|9,7413
|9,7500
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,1988
|11,2550
|% -0,13
|
|Frank
|8,7679
|8,8207
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1718
|2,1827
|% 0,44
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-3,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,24
|