ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|452.472.628
|% 17,96
|GYHOL
|22,98
|7.268.479
|% 14,96
|OYAYO
|4,46
|19.496.020
|% 14,95
|VKFYO
|2,36
|9.236.731
|% 14,56
|TUCLK
|5,26
|34.560.671
|% 14,35
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9294
|7,9691
|% -0,46
|Frank
|6,4782
|6,5173
|% 0,71
|Riyal
|1,6555
|1,6638
|% -0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.598
|1.598
|19,14
|Altın Gr.
|320
|320
|4,12
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|Tam
|2.117
|2.169
|9,50
|Yarım
|1.023
|1.049
|4,59
|Çeyrek
|513
|525
|2,18
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,70
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,03
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|0,63
Seans Raporu
- 16:45TACTR Yüzde 5.91 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 127 adet işlem
- 16:43ETYAT Yüzde 4.35 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 775, 543 adet işlem
- 16:42XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1454, 61 artarak (% 1.15 ) 127, 758
- 16:42XU100 Endeks 107, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 6, 477.00 milyon TL de
- 16:42TIRE Yüzde 11.44 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 205, 183 adet işlem