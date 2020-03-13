***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 12:04
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828337
BIST
16:1797.804
En Yüksek
|Değişim
|: 4,45%
|| 4.164,61
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:176,2913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:176,9911
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0818
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:17320,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,55
|Açılış
|: 320,90
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.286.832
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|47.115.695
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.041.030
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|29.991.895
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,31
|6.312.883
|% -11,20
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,12
|1.041.051.368
|% 7,22
|
|THYAO
|9,26
|908.390.970
|% 9,20
|
|GARAN
|9,30
|515.065.431
|% 6,41
|
|EREGL
|8,37
|327.523.544
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,10
|321.693.973
|% 5,00
|
|ODAS
|1,39
|277.985.717
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,95
|157.798.233
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,10
|321.693.973
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,26
|290.915.389
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|155.612.213
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8183
|7,8575
|% -1,17
|
|Frank
|6,5625
|6,6020
|% -1,51
|
|Riyal
|1,6710
|1,6794
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,24
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|19,43
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|9,40
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:27MNDRS
Yüzde 8.91 oranında artışla 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 501, 488 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, FROTO, TOASO
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, KOZAA
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3818, 22 artarak (% 4.29 ) 92, 832
-
16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, DOHOL, EGCYH, HALKS, MEMSA, SERVE, UFUK, YBTAS, EKIZ, YONGA