***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:15
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838814
BIST
10:2998.115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.866,18
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.691
10:296,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9526
En Düşük
6,9073
10:297,5201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:29377,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,83
|Açılış
|: 377,94
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|518.440
|% 9,94
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|EKIZ
|4,59
|404.521
|% 9,81
|
|LIDFA
|3,48
|1.571.780
|% 9,78
|
|TSPOR
|4,41
|7.390.476
|% -10,00
|
|IHEVA
|1,75
|1.813.049
|% -7,41
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|PENGD
|3,50
|2.896.946
|% -5,91
|
|AKBNK
|5,81
|269.356.618
|% 2,83
|
|ASELS
|27,44
|215.955.957
|% 2,93
|
|THYAO
|10,50
|193.847.153
|% 3,35
|
|ECILC
|4,78
|169.723.317
|% -0,42
|
|GARAN
|8,49
|144.955.787
|% 2,91
|
|IHLAS
|0,69
|31.802.716
|% 2,99
|
|AKBNK
|5,81
|269.356.618
|% 2,83
|
|IHLGM
|1,09
|45.254.921
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,00
|73.735.774
|% 2,56
|
|ECILC
|4,78
|169.723.317
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6190
|8,6622
|% -0,07
|
|Frank
|7,1206
|7,1635
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8415
|1,8507
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.695
|-23,81
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.484
|-39,10
|
|Tam
|2.497
|2.556
|-40,20
|
|Yarım
|1.215
|1.244
|-19,50
|
|Çeyrek
|609
|622
|-9,70
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,82
|27,82
|0,00
|
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