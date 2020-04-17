***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:48
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838847
BIST
14:2098.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 2.255,92
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
14:206,8690
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0758
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:207,4460
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0873
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:20370,77
En Yüksek
|Değişim
|: -3,39%
|| -13,00
|Açılış
|: 370,77
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,54
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.529.482
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|583.375
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.365.009
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|10.461.799
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,20
|1.168.479.005
|% 2,56
|
|THYAO
|10,53
|622.575.233
|% 3,64
|
|GARAN
|8,56
|596.944.595
|% 3,76
|
|ASELS
|27,32
|504.043.496
|% 2,48
|
|AKBNK
|5,85
|448.328.545
|% 3,54
|
|KARSN
|1,46
|163.597.879
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|72.611.164
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,01
|214.692.844
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,08
|85.650.198
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,85
|448.328.545
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5055
|8,5481
|% -1,39
|
|Frank
|7,0254
|7,0677
|% -1,44
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% -1,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-33,67
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-11,68
|
|Cumhuriyet
|2.392
|2.446
|-77,00
|
|Tam
|2.462
|2.521
|-75,50
|
|Yarım
|1.196
|1.225
|-38,50
|
|Çeyrek
|600
|613
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,13
|
|B. Petrol
|28,64
|28,64
|0,82
|