***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:01
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841388
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
0
En Düşük
0
18:056,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
18:057,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5913
En Düşük
7,5375
18:05385,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,32
|Açılış
|: 385,26
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,55
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|62,75
|46.898.954
|% 1,52
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|MARKA
|1,33
|7.373.468
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|HEKTS
|13,75
|404.636.305
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,01
|184.796.383
|% 0,00
|
|ACSEL
|7,94
|16.831.856
|% 0,00
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 0,00
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,00
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6585
|8,7020
|% 0,21
|
|Frank
|7,1251
|7,1681
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|3,75
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,50
|
|Tam
|2.532
|2.587
|12,70
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|6,20
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|25,54
|25,54
|1,32
|