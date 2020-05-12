***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 10:56
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844341
BIST
12:1698.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 833,98
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.726
En Düşük
97.740
12:167,0305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0426
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:167,6116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0377
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:16385,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 385,50
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.531.116
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,90
|4.530.927
|% -5,60
|
|ERSU
|4,78
|5.355.239
|% -5,53
|
|KRDMA
|2,77
|46.805.289
|% -4,81
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|ECILC
|5,28
|393.847.337
|% 7,10
|
|ISFIN
|3,79
|311.546.398
|% -2,82
|
|ALKIM
|15,93
|304.126.669
|% 9,94
|
|PETKM
|3,67
|259.905.000
|% -1,87
|
|KRDMD
|2,40
|249.900.291
|% 2,13
|
|IHLGM
|1,18
|163.631.446
|% -2,48
|
|IEYHO
|0,60
|65.173.462
|% 5,26
|
|KRDMD
|2,40
|249.900.291
|% 2,13
|
|CEMAS
|1,08
|92.341.473
|% 2,86
|
|ISFIN
|3,79
|311.546.398
|% -2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6416
|8,6849
|% -0,64
|
|Frank
|7,2006
|7,2440
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8657
|1,8750
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,17
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,80
|
|Tam
|2.554
|2.590
|-14,20
|
|Yarım
|1.246
|1.266
|-6,90
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,28
|