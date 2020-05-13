***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2020 17:57
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844768
BIST
18:00100.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 625,23
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:006,9801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0179
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:007,5733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0211
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5651
18:00384,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,19
|Açılış
|: 384,34
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.384.873
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.096.297
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|907.803
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|39.925
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.998.766
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.324.732
|% -9,98
|
|GEDIK
|18,74
|14.172.459
|% -9,73
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,76
|1.870.250.105
|% 4,89
|
|GARAN
|7,90
|636.763.305
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,45
|616.934.885
|% 2,51
|
|THYAO
|10,64
|595.478.977
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|566.036.193
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,45
|616.934.885
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,28
|212.011.292
|% -2,29
|
|YKBNK
|2,19
|324.778.596
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|566.036.193
|% 3,75
|
|ODAS
|1,87
|220.371.555
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5079
|8,5506
|% -0,52
|
|Frank
|7,1622
|7,2053
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8520
|1,8613
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|8,99
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|4,80
|
|Tam
|2.545
|2.581
|4,80
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|2,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
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|B. Petrol
|29,75
|29,75
|-0,23
|
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