***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2020 10:16
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848430
BIST
13:06108.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.072,98
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
13:066,7732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0368
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7614
13:067,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
13:06378,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,16
|Açılış
|: 378,77
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|139.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.174.986
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|398.783
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.723
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.302.378
|% 9,94
|
|RTALB
|21,02
|58.277.029
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.818.527
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.534.509
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,72
|7.520.762
|% -5,92
|
|ULUUN
|8,48
|22.862.736
|% -4,50
|
|ASELS
|32,82
|742.418.541
|% 2,88
|
|GARAN
|8,07
|538.647.061
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,69
|533.769.677
|% 4,97
|
|THYAO
|12,68
|363.491.699
|% -0,63
|
|ISFIN
|4,02
|266.991.769
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,69
|533.769.677
|% 4,97
|
|YKBNK
|2,40
|203.632.346
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,29
|108.451.408
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,60
|200.479.405
|% -0,38
|
|MNDRS
|2,53
|177.282.615
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4802
|8,5227
|% 0,02
|
|Frank
|7,0088
|7,0510
|% -0,68
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,65
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.495
|-14,20
|
|Tam
|2.529
|2.560
|-22,20
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,10
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
|