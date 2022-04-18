***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2022 10:33
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021421
BIST
12:002.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,40
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:0014,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6485
En Düşük
14,6093
12:0015,8201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:00938,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,16
|Açılış
|: 938,33
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler11:58
|OYYAT
|59,50
|3.886.362
|% 9,98
|
|MERIT
|38,86
|21.504.592
|% 9,22
|
|MEPET
|3,46
|17.404.406
|% 8,81
|
|OYAYO
|6,88
|2.571.403
|% 8,18
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,37
|48.693.989
|% -6,29
|
|GZNMI
|30,40
|7.432.987
|% -4,76
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|KAPLM
|56,60
|3.979.192
|% -3,90
|
|GARAN
|14,07
|1.454.493.916
|% 1,22
|
|THYAO
|38,00
|1.123.530.119
|% 0,69
|
|KOZAL
|173,00
|920.322.589
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,19
|832.275.379
|% 0,00
|
|ASELS
|27,90
|751.468.801
|% 1,31
|
|TSKB
|1,95
|339.108.061
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,19
|832.275.379
|% 0,00
|
|ODAS
|2,40
|305.333.896
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,21
|135.616.874
|% 2,54
|
|GARAN
|14,07
|1.454.493.916
|% 1,22
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6446
|14,6473
|% 0,10
|
|Euro
|15,8134
|15,8216
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0035
|19,0988
|% -0,28
|
|Frank
|15,4348
|15,5278
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8929
|3,9124
|% 0,06
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|18,32
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,80
|
|Cumhuriyet
|6.208
|6.231
|-10,00
|
|Tam
|6.179
|6.333
|61,06
|
|Yarım
|2.986
|3.063
|29,53
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|14,77
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,41
|