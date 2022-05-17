***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 10:25
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030760
BIST
10:272.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,66
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.407
En Düşük
2.393
10:2715,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3207
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,8678
En Düşük
15,5343
10:2716,6394
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,3992
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,6394
En Düşük
16,2212
10:27925,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 14,23
|Açılış
|: 925,24
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
926,88
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ORCAY
|19,91
|73.156.280
|% 10,00
|
|SERVE
|27,14
|108.479
|% 9,97
|
|IMASM
|37,98
|29.605.952
|% 7,71
|
|TMPOL
|20,28
|31.238.191
|% 6,91
|
|IHAAS
|26,90
|1.270.544
|% 5,99
|
|GZNMI
|32,80
|2.549.282
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|2.704.564
|% -9,92
|
|UZERB
|40,66
|74.042
|% -6,27
|
|EMNIS
|22,94
|43.173
|% -4,81
|
|ISGYO
|13,44
|6.687.640
|% -4,27
|
|THYAO
|42,82
|480.347.626
|% 0,23
|
|SISE
|19,78
|472.557.858
|% 2,49
|
|GARAN
|14,93
|275.252.910
|% -0,27
|
|KRDMD
|14,99
|274.144.565
|% 0,54
|
|YKBNK
|4,37
|237.818.676
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,37
|237.818.676
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,64
|139.808.037
|% 0,76
|
|DOHOL
|3,78
|114.257.325
|% 1,89
|
|SISE
|19,78
|472.557.858
|% 2,49
|
|GARAN
|14,93
|275.252.910
|% -0,27
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8489
|15,8618
|% 2,06
|
|Euro
|16,6038
|16,6394
|% 2,46
|
|Sterlin
|19,5028
|19,6006
|% 2,20
|
|Frank
|15,7132
|15,8079
|% 1,76
|
|Riyal
|4,1928
|4,2138
|% 1,55
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,58
|
|Altın Gr.
|925
|925
|14,49
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,13
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,10
|
Seans Raporu
10:27
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